"To kolejny znak, że wojna nigdy nie ogranicza się tylko do dwóch stron konfliktu – będzie eskalowała na różne sposoby, czasami w formie incydentu, czasami w formie skutków sankcji. Odpryski tej wojny będą uderzały także w innych" - stwierdził w rozmowie z PAP.PL dr Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dr Maciej Milczanowski komentując wtorkowe wydarzenie przy granicy z Ukrainą i podkreślił, że Stany Zjednoczone są główną siłą Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jego zdaniem polityka USA jest bardzo racjonalna. Byliśmy informowani zależnie od sytuacji. Amerykanie wiele zmienili przez ostatnie dekady i starają się rzeczywiście rzetelnie informować - podkreślił Milczanowski w rozmowie z PAP.PL. Reklama Gen. Koziej: Nie zestrzeliliśmy rakiet, bo... Zobacz również "To ważny sygnał dla Rosji" Dodał, że natychmiastowa gotowość do uruchomienia art. 4. NATO jest w tym przypadku istotna. To pewien sygnał, że NATO przygotowuje rozwiązania na wypadek sytuacji, która miała miejsce i ewentualne inne incydenty tego typu. (...) W ramach tych konsultacji dzieli się także pewnymi informacjami wywiadowczymi - zaznaczył. To ważny sygnał dla Rosji - podsumował Milczanowski. Autorki: Anna Nartowska, Monika Rutke Reklama Andrzej Mężyński Wszystko o zmianach w podatkach w 2023 r. PODATKI 2023



Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r. oraz rozliczenia PIT za 2022 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 202.



PRZEJDŹ DO SKLEPU Z wersją PREMIUM oszczędzasz 100 zł! Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję