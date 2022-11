Na początku posiedzenia Sejmu, poseł KO Marcin Kierwiński złożył wniosek formalny o przerwę w obradach, zwołanie Konwentu Seniorów i uzupełnienie porządku obrad o informację ministra obrony narodowej ws. propozycji przekazania Polsce przez Niemców zestawów Patriot. - Sprawa dotyczy rzeczy fundamentalnej, kwestii bezpieczeństwa państwa, w tej kwestii nie powinno być miejsca na cyniczne gry, na fobie jednego, konkretnego człowieka - mówił Kierwiński.

Reklama

Zwrócił się do Błaszczaka z apelem o wyjaśnienie, dlaczego Polska odrzuca przyjęcie Patriotów od Niemców. - Dziś przed Sejmem stoi wielka masa niemieckich limuzyn, kupujecie je na potęgę, bo dotyczy to waszego komfortu i waszego bezpieczeństwa. Gdy sprawy dotyczą bezpieczeństwa Polaków jesteście nadzwyczaj nieudolni, dlaczego? Panie ministrze Błaszczak, czas na informację, dlaczego działa pan wbrew polskiemu bezpieczeństwu - mówił Kierwiński.

Wtórował mu szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, który stwierdził, że NATO i UE to dwa fundamenty polskiego bezpieczeństwa. Przyjęcie Patriotów to polska racja stanu, to odpowiedzialność za polskie niebo, a ich nieprzyjęcie to odpowiedzialność za każdego obywatela takiego jak miało to miejsce w powiecie hrubieszowskim. Przyjmijcie Patrioty i przestańcie uprawiać politykę na polskiej obronności - mówił Gawkowski.

"Próba awantury"

Reklama

Szef MON odpowiedział, że "ta próba awantury" ze strony opozycji, jest "próbą zatarcia tych wszystkich win, których się dopuścili kiedy rządzili do 2015 roku". - Bo to przecież wy osłabialiście Wojsko Polskie poprzez likwidację jednostek wojskowych, śp. prezydent Lech Kaczyński ostrzegał w 2008 roku przed odbudową imperium rosyjskiego, imperium Putina. A co wy robiliście? W 2011 roku likwidowaliście jednostki wojskowe, otwieraliście wschodnią Polskę Putinowi, zostawialiście wschodnią Polskę Putinowi, to jest właśnie działanie na szkodę Polski - wyliczał szef MON.

Reklama

Mówił, że rząd PiS wzmacnia Wojsko Polskie, organizuje jednostki wojskowe i kupuje broń.

Odnosząc się do sprawy Patriotów, Błaszczak powiedział, że żeby skutecznie osłonić wschodnią Polskę najlepiej byłoby, żeby Patrioty były ulokowane na zachodniej Ukrainie. - Bo to jest najskuteczniejsza z punktu widzenia wojskowego osłona naszego kraju - powiedział Błaszczak.

Karol Kostrzewa