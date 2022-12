Z najnowszych meldunków epidemiologicznych wynika, że od 1 do 30 listopada zanotowano w Polsce ponad 490 tys. przypadków grypy i jej podejrzeń. Wystawiono łącznie blisko 2000 skierowań do szpitala.

Zestawienia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego mówią, że od 1 do 7 listopada zanotowano 102 tys. 85 przypadków grypy i jej podejrzeń; od 8 do 15 listopada – 111 tys. 428, a od 16 do 22 listopada – 118 tys. 683, od 23 do 30 listopada – 161 tys. 517.

W kolejnych tygodniach wystawiono z tego powodu odpowiednio 403, 422, 510 i 647 skierowań do szpitala.

Od początku tegorocznego sezonu szczepień przeciw grypie, szczepionkę przyjęło 650 tys. osób. Tymczasem tylko w ostatnim tygodniu listopada na grypę zachorowało ponad 160 tys. osób, a blisko 650 trafiło do szpitala. Wybór w tej sytuacji jest oczywisty: #SzczepimySię – napisał w piątek na Twitterze szef MZ.

W Polsce sezon epidemiczny grypy trwa od października do maja. Szczepienia przeciw grypie są zalecane i wykonywane przez cały sezon jesienno-zimowy. Optymalny czas szczepienia to czas przed rozpoczęciem okresu zwiększonej zachorowalności, który w Polsce występuje od stycznia do marca.

Bezpłatną szczepionkę przeciw grypie otrzymują osoby powyżej 75 lat i kobiety w ciąży. Refundacja w wysokości 50 proc. należy się m.in. osobom z obniżoną odpornością i pacjentom powyżej 60 lat. Reszta pacjentów zapłaci 100 proc. Zależnie od typu szczepionki ich cena wynosi od ok. 50 zł do ok. 100 zł.

Dzieci mogą być szczepione tylko i wyłącznie w placówka POZ, ponieważ lekarz musi je zakwalifikować do szczepienia.

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl