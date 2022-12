Hanna Machińska pełniła rolę zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich od 2017 roku. Wcześniej, w latach 1991-2017, była dyrektorką Biura Rady Europy w Warszawie.

Machińska ma doświadczenie i osiągnięcia we wdrażaniu do polskiego porządku prawnego europejskich standardów prawnych, w tym dotyczących ochrony praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego. Jest zaangażowana w walkę z dyskryminacją, ksenofobią i nietolerancją. Jest autorką szeregu publikacji dotyczących ochrony praw człowieka. Podczas pełnienia swojej funkcji w biurze RPO zaangażowana była między innymi w działalność na rzecz praw migrantów, co było szczególnie widoczne podczas kryzysu na polsko-białoruskiej granicy.

Zastąpić Machińską ma Wojciech Brzozowski - kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie jest profesorem. Brzozowski jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa wyznaniowego, prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Został wybrany na członka Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk kadencji 2020–2023