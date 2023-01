Do dramatycznego zdarzenia doszło w sylwestrową noc w jednej z miejscowości w powiecie słupeckim w Wielkopolsce. Ok. 30-letni mężczyzna miał zaatakować nożem swoich rodziców; matka i ojciec trafili do szpitala.

O zdarzeniu poinformował w niedzielę późnym popołudniem portal slupca.pl. Jak podano, do dramatycznych wydarzeń doszło w sylwestrową noc, krótko przed północą. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że około 30-letni mężczyzna zaatakował nożem swoich rodziców. Oboje zostali przetransportowani do szpitala. Stan kobiety lekarze oceniają jako bardzo ciężki. Syn został zatrzymany" - podał portal.

Policja nie udziela bliższych informacji o sprawie. Oficer prasowa KPP w Słupcy asp. sztab. Marlena Kukawka potwierdziła w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że do zdarzenia doszło. Jak powiedziała, "odnotowaliśmy zdarzenie w jednej z miejscowości w powiecie słupeckim; dwie osoby na skutek tych wydarzeń trafiły do szpitala. W sprawie zatrzymano jedną osobę. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane". Według nieoficjalnych informacji, dwie osoby trafiły do szpitala w stanie poważnym, zagrażającym życiu.

Anna Jowsa

Bartosz Lewicki