Podobnie jak w latach ubiegłych także i w tym roku nie brakuje ciekawych i bardzo oryginalnych przedmiotów, które można wylicytować w ramach 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aukcje można znaleźć na stronie rzeczyodserca.pl.

Jak co roku nie brakuje wielu gadżetów, które na licytację przekazały gwiazd sportu. Iga Świątek oddała rakietę z autografem. To z nią w ręku wygrała Roland Garros i US Open w 2022 roku. Oprócz rakiety tenisistka przekazała podwójne zaproszenie na swój mecz pierwszej rundy we French Open w Paryżu na przełomie maja i czerwca 2023 roku. Po swoim meczu Iga spotka się ze zwycięzcą aukcji. Cena to obecnie ponad 260 tys. złotych.

Za kolację z Magdą Linette trzeba zapłacić trochę mniej, bo "tylko" 43 tys. złotych. Grzegorz Krychowiak również zaprasza na spotkanie i usługę szycia garnituru na miarę od firmy Balamonte. "Kto lepiej doradzi Państwu, jak nie człowiek, który bawi się modą w każdym jej wymiarze? Świadomość światowych trendów i dynamicznej rozwijającej mody męskiej w Polsce i na świecie to gwarancja sukcesu" - czytamy w opisie aukcji. Cena na ten moment to ponad 19 tys. zł.

Politycy też licytują dla WOŚP

Jak co roku nie zabrakło gadżetów i spotkań z osobistościami ze świata polityki. Za rejs motorówką z Rafałem Trzaskowskim trzeba zapłacić już około 7 tys. zł. Prezydent Warszawy wystawił na aukcję także udzielenie ślubu. Zwycięzcy licytacji będą mogli wybrać na miejsce ceremonii jedną z czterech oszałamiających lokalizacji na terenie stolicy : Park Fontann, Pawilon Edukacyjny Kamień, Park Rydza Śmigłego lub Pałac Kultury i Nauki. Cena to ponad 20 tys. złotych. Jak w poprzednich latach będzie się również można spotkać z marszałkiem Senatu - Tomasz Grodzkim. Dzień w Senacie w jego towarzystwie kosztuje obecnie 5,5 tys. zł.

Na wspólny spacer i obiad w Gdańsku zaprasza także Donald Tusk. Polityk opowie o swoim rodzinnym mieście i przekaże zwycięzcy książkę z dedykacją. To będzie idealna okazja, aby porozmawiać o tym, co w Polsce powinno być najważniejsze. Spotkanie odbędzie w kultowej gdańskiej restauracji. Za spotkanie trzeba obecnie zapłacić ponad 50 tys. zł.

Gardias na weselu, kanapa od Taco

Na aukcji dla WOŚP nie brakuje także spotkań i gadżetów od gwiazd i dziennikarzy. Dużym powodzeniem cieszy się możliwość wylicytowania odkurzania mieszkania przez Andrzeja Grabowskiego. Obecnie cena tej usługi to 15 tys. zł. Aktor, jak czytamy w ofercie, dla hojnego zwycięzcy jest w stanie przyjechać do każdego miasta w Polsce. Viki Gabor wystawiła na aukcję udział w teledysku do jednej z jej piosenek (10 tys. zł), Taco Hemingway sofę z autografem (15 tys. zł), Klaudia Nieścior z "Top Model" wyjście do teatru (1,5 tys. zł).

Oryginalną propozycję ma dla chętnych Dorota Gardias.

- W tym roku mam coś wyjątkowego na aukcję, ostatnio się rozśpiewałam, więc postanowiłam na licytację przekazać występ wokalny, ale niezwykły ponieważ chcę zaśpiewać u kogoś na weselu! To może być prezent ślubny albo sami możecie taki występ sobie wylicytować - mówi na filmie zapowiadającym licytację. Dorota Gardias wybierze 3 piosenki, które zaśpiewa jedna po drugiej do podkładu muzycznego lub przy akompaniamencie zespołu, który będzie grał na weselu. Cena to prawie 13 tys. złotych.

Kuba Wojewódzki przekazał na aukcję dla WOŚP Wiktora 2009 za Osobowość Telewizyjną. Wiktor jest 30 cm statuetką z brązu. Cena to ponad 8 tys. złotych. Marynarka Remigiusza Mroza z osobistym przekazaniem to wydatek rzędu 6,666 tys. zł.

Mikrofon dla WOŚP po raz drugi

Kolejny raz na aukcję trafił mikrofon legendarnego lektora Tomasza Knapika.

- Rok temu syn Pana Tomasza przyniósł do Fundacji dwa mikrofony przy których mistrz pracował, a my zdecydowaliśmy, aby nie wystawiać ich jednocześnie i poczekać rok. Oprócz tego, że pracował przy nich niezapomniany Tomasz Knapik, mikrofon jest w doskonałym stanie, najwyższej jakości i tak naprawdę może dalej służyć komuś, kto chciałby mieć do czynienia z mikrofonem radiowym - wyjaśnia na stronie aukcji Jurek Owsiak. Cena to 1,5 tys. zł. Z kolei skórzana kurtka Jurka Owsiaka to obecnie wydatek rzędu 7,8 tys. zł.

Na kolację z rozmową od serca zaprasza z kolei Joanna Przetakiewicz. - W tym roku na aukcję przekazuję wspólną, wyjątkową i niepowtarzalną kolację, na której będziemy mogli skosztować przepysznych dań oraz co najważniejsze porozmawiać od serca bez ograniczeń bez tabu, po prostu szczerze - wyjaśnia projektantka. Cena to 35 tys. zł.

Za spotkanie z zespołem Kwiat Jabłoni trzeba zapłacić 7 tys. zł, z Mają Popielarską w jej ogrodzie 4 tys. zł a na obiad i spektakl z Mateuszem Damięckim - 10 tys. zł. Kolekcja złotych i platynowych płyt Smolastego również kosztuje ponad 10 tys. zł a Złoty Fryderyk dla Republiki - 8 tys. zł.

Katarzyna Sokołowska, która w tym roku po raz pierwszy została mamą, przekazała na licytację osobiste przekazanie wózka Leo.

- Mam ogromną przyjemność przekazać rzecz absolutnie szczególną- wózek, którego projekt tworzyłam jeszcze przed narodzinami mojego synka. Z myślą o nim i innych dzieciach. Wózek będzie nowy, prosto z linii produkcyjnej, marki Venicci, o nazwie Leo. Z przyjemnością osobiście przekażę wylicytowany wózek - napisała choreografka pokazów mody. Cena to 3,3 tys. zł.

Wspólne bieganie z Martą Kuligowską i psem Rysiem kosztuje ok. 3,5 tys. zł, ukraiński wianek z Cannes przekazany przez Monikę Olejnik - 2 tys. zł a morsowanie z Agatą Adamek prawie 6 tys. zł.