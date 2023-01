Miejscami w piątek wystąpią słabe opady śniegu, na Wybrzeżu i Pomorzu słabe opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Gdzieniegdzie mogą pojawić się także słabe opady marznącej mżawki” – powiedziała Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz IMGW.

Zachmurzenie nadal będzie duże. Więcej przejaśnień można spodziewać się w górach. Pojawią się one także na północy kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 1 stopnia do plus 3 stopni Celsjusza. W dolinach górskich ma być chłodniej, tam od minus 4 stopni do minus 1 stopnia Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny.

Prognoza pogody na noc

W nocy z piątku na sobotę nadal pochmurnie. Przejaśnienia spodziewane są głównie na północnym zachodzie kraju. Miejscami występować będą opady śniegu - powiedziała synoptyk IMGW.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 5 stopni do minus 1 stopnia Celsjusza. Chłodniej będzie w dolinach karpackich. Tam lokalnie temperatura spadnie do minus 8 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni i wschodni.

autorka: Inga Domurat