W poniedziałek nad ranem południowo-wschodnią Turcję i północną Syrię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8. Zginęło ponad 1,6 tys. osób, a ponad 11,1 tys. zostało rannych. Tego samego dnia podjęto decyzję, że do dotkniętej kataklizmem Turcji wyleci z Warszawy grupa poszukiwawczo-ratownicza HUSAR Poland - 76 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i osiem wyszkolonych psów.

"Akcja jest bardzo trudnym przedsięwzięciem logistycznym"

Komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak powiedział w poniedziałek w TVP Info, że o trzęsieniu ziemi dowiedział się ok. 4 rano i od razu poprosił swoich ludzi, aby sprawdzili gotowość. Około godz. 6 zadzwoniłem do ministra Macieja Wąsika, który bardzo szybko skontaktował się z ministrem Mariuszem Kamińskim, szybkie decyzje, pan premier, szybko żeśmy zadziałali, bo wiedzieliśmy, że skala problemu będzie ogromna - powiedział. Dodał, że na miejsce wysłano bardzo doświadczonych dowódców strażaków.

Bartkowiak podkreślił, że akcja jest bardzo trudnym przedsięwzięciem logistycznym, na co wpływa wiele czynników. Zaznaczył, że wylot polskich strażaków opóźnił się przez warunki atmosferyczne oraz przez sytuację na lotniskach w Turcji. Wiemy, że niektóre płyty lotniskowe nie nadają się do lądowania. Turcy na bieżąco informują o tym, gdzie można polecieć, stąd małe opóźnienie - mówił.

Szef PSP: Jedzie mocny zespół

Przypomniał, że w samolocie znajduje się 76 strażaków i osiem psów, a także pięciu ratowników medycznych i 20 ton sprzętu. Jedzie mocny zespół, który ma ogromne doświadczenie - powiedział. Podkreślił, że strażacy zdobywali swoje doświadczenie poza granicami, ale i podczas wielu akcji Polsce.

Pytany o szanse powiedzenia akcji powiedział, że "po to jadą psy, po to jedzie specjalistyczny sprzęt, który będzie pracował na gruzowisku, po to zabieramy też sprzęt, który będzie nam służył, żeby budować podpory, wsparcia, lewary, różnego rodzaju konstrukcje - po to, żeby dostać się do osób poszkodowanych".

"Do końca będziemy wierzyć"

Do końca będziemy wierzyć. Pogoda nam w tym przypadku nie sprzyja, rzeczywiście jest temperatura minusowa w nocy i to utrudnia, ale jeżeli ludzie są żywi i na tym gruzowisku będą słyszeć, że nasi chłopcy działają, że ekipy ratownicze działają, na pewno to będzie każdego mobilizowało, żeby jeszcze chwilę dać z siebie wszystko, żeby poczekać na ratunek. Wierzę w to i moi ludzie też w to wierzą, że uda nam się uratować wiele osób - podkreślił.

Jednocześnie wskazał, że 7-8 dni to maksymalny czas, kiedy ratownicy będą mogli pomóc. Ale historia pokazuje, że człowiek potrafi przetrwać w ekstremalnych warunkach niebywale długo, każdemu trzeba dać szansę i my do końca będziemy o tę szanse walczyć - zapewnił.

autor: Marcin Chomiuk