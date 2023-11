Akcja ma na celu sfinansowanie termomodernizacji, remontu i wyposażenia remiz dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej.

"Bitwa o remizy" rostrzygnięta

314 gmin w całej Polsce z najwyższą frekwencją w październikowych wyborach parlamentarnych zostało wyróżnionych w akcji #BitwaoRemizy - napisała na portalu X Państwowa Straż Pożarna.

Zwycięzcy

Trzy gminy osiągnęły rekordowe wyniki. Ponad 90 proc. wyniosła frekwencja w gminie Klwów w powiecie przysuskim, blisko 89 proc. w gminie Michałowice w powiecie pruszkowskim oraz prawie 88 proc. w gminie Suchy Las w powiecie poznańskim.

W ramach akcji w każdym powiecie, z wyłączeniem miast na prawach powiatu, w gminie do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją – uzyskaną w wyborach do Sejmu i Senatu RP – jednostki OSP otrzymają do 1 mln zł dotacji na termomodernizację, remont lub wyposażenie remiz - informuje PSP.