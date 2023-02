Jak przekazał IMGW, ostrzeżenie trzeciego stopnia przed silnym wiatrem dotyczy ośmiu powiatów na wybrzeżu. Według prognoz w tym rejonie może wystąpić silny wiatr o średniej prędkości od 50 km/h do 70 km/h, w porywach do 100 km/h w głębi lądu, do 125 km/h na wybrzeżu, z południowego zachodu i zachodu. Synoptycy prognozują, że najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy z piątku na sobotę i rano w sobotę.

Reklama

Alerty drugiego stopnia

Alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem zostały wydane dla województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz północnych części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. W tych miejscach IMGW prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy z piątku na sobotę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego oraz południowych części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego. W tych regionach synoptycy prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Reklama

Możliwe roztopy

Dodatkowo IMGW wydało alerty pierwszego i drugiego stopnia przed roztopami. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą siedmiu powiatów w południowych częściach woj. śląskiego i małopolskiego. W tych miejscach prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 2 st. C do 4 st. C., natomiast temperatura maksymalna od 3 st. C do 5 st. C. Suma opadów deszczu od 10 mm do 20 mm na 24 godz.

Natomiast ostrzeżenia pierwszego stopnia przed roztopami wydano dla czterech powiatów na południu woj. dolnośląskiego. Synoptycy prognozują tam wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej zalegającej w górach od 500 do 1000 m n.p.m. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C do 7 st. C., natomiast temperatura minimalna od 2 st. C do 4 st. C. Suma opadów deszczu od 5 mm do 10 mm na 24 godz.

Co oznaczają poszczególne alerty?

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza możliwość wystąpienia groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności.

autor: Bartłomiej Figaj