Ciekawe rozwiązanie na oszczędzanie ma poznańskie schronisko dla zwierząt. Potrzebne są im ścinki papierów z niszczarek. Wykorzystują je do kuwet - informuje portal RMF FM. Jest to idealny sposób by zaoszczędzić pieniądze, ale też zadbać o środowisko.

Jest to sposób na zaoszczędzenie pieniędzy i bardzo wygodne rozwiązanie - powiedziała RMF FM Agata Patynowska z poznańskiego schroniska. Koty nie mają nic przeciwko - komentują opiekunowie. Ścinki można dostarczać do schroniska dla zwierząt w Poznaniu - czytamy na stronie RMF FM.