"Od ponad 10 lat GW systematycznie i celowo kłamie na mój temat. Najnowsze kłamstwo: ponoć wręczyłem raport o stratach wojennych prezydentowi Niemiec 'podczas uroczystości pod Pomnikiem Bohaterów Getta'. Co chce osiągnąć GW tak bezczelnie kłamiąc?" - napisał w czwartek minister kultury i dziedzictwa narodowego. "Było tam parę setek osób. Z całego świata. I kilka kamer. Czy ktoś to widział? Chyba tylko 'dziennikarz' Wyborczej. Co chce osiągnąć GW tak bezczelnie kłamiąc? Kto kazał powtarzać kłamstwo tak długo, aż stanie się 'prawdą'?" - dodał.

Jak informowało na Twitterze Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w środę, w 80. rocznicę wybuchu Powstania w getcie warszawskim prof. Piotr Gliński wraz z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem zwiedzili wystawę "Pamięć 1943" w warszawskiej Kordegardzie. W trakcie spotkania - jak czytamy - wicepremier "przekazał prezydentowi Niemiec 'Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945'".

"Wręczam panu prezydentowi pełną wersję raportu dotyczącego polskich strat w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II WŚ w języku angielskim. To dla nas z wielu powodów rzecz bardzo ważna. Liczymy na podjęcie dialogu z RFN na ten temat" - podkreślił Gliński.

Wicepremier przekazał prezydentowi Niemiec również publikację poświęconą polskim stratom wojennym w kulturze. Opisano w niej "utracone obiekty, których nie udało się odnaleźć". "Liczymy na podjęcie dialogu dla dobra Europy, naszej przyszłości i przyjaźni miedzy naszymi narodami" - dodał minister kultury.