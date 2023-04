Stanowisko to w rozmowie z PAP skomentował rzecznik "Iustitii" sędzia Bartłomiej Przymusiński. Ludzie czekają dwa razy dłużej na wyroki, kary europejskie wynoszą ponad pół miliarda euro. W neo-KRS chcą, żeby nic się nie zmieniło. Bronią swoich stołków. My zbudujemy nowoczesne sądy. To będzie ich koniec - powiedział.

Reklama

Stanowisko KRS

Krajowa Rada Sądownictwa przyjęta w piątek uchwałę, w której odniosła się m.in. do wystąpień i stanowisk przyjętych podczas ostatniego zebrania delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Zebrani tam prawnicy m.in. zaapelowali do Komisji Europejskiej o natychmiastowe wszczęcie postępowania przeciwnaruszeniowego w związku z funkcjonowaniem tzw. "neo-KRS". Według stowarzyszenia jest to niezbędne do przywrócenia praworządności w Polsce oraz zagwarantowania obywatelom Polski i innych państw członkowskich prawa do niezależnego sądu.

Reklama

"Jako organ konstytucyjny stojący na straży niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów, po zapoznaniu się z wystąpieniami przedstawicieli Stowarzyszenia Polskich Sędziów Iustitia w trakcie odbywającego się w dniach 14-16 kwietnia 2023 r. XXIX Zebrania Delegatów stwierdza, że działalność stowarzyszenia przekracza zakreślone normą art. 178 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ograniczenia stanowiące, że sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów" - brzmi uchwała KRS.

W ocenie Rady "działalność części członków Stowarzyszenia +Iustitia+, którzy jako +sukces+ określają doprowadzenie do sytuacji destabilizacji państwa polskiego oraz wzywają organy instytucji unijnych do wdrażania względem Państwa polskiego procedur naruszeniowych i nakładania kar finansowych, stanowi nie tylko zagrożenie dla obywateli, ale również jest przykładem niedopuszczalnej i sprzecznej ze statutem stowarzyszenia działalności politycznej identycznej z działalnością typową dla partii politycznych".

Reklama

KRS wezwała też sędziów, członków "Iustitii" do "zdystansowania się od sprzecznych z prawem zachowań jego kierownictwa".

autor: Mateusz Mikowski