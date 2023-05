Informację o dryfujących zwłokach w jeziorze Trzesiecko, w centrum Szczecinka (woj. zachodniopomorskie) policja otrzymała w poniedziałek o godz. 13.30.

Jak przekazała PAP st. asp. Matys, z jeziora wyłowione zostało ciało 73-letniego mieszkańca Szczecinka.

Na miejscu pracuje jeszcze grupa dochodzeniowo-śledcza. Decyzją prokuratora ciało zostanie zabezpieczone do badań sekcyjnych – przekazała policjantka. Jak dodała, wykluczono, by do śmierci 73-latka przyczyniły się osoby trzecie.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna w niedzielę wieczorem wyszedł z domu i już do niego nie wrócił. Kilka dni wcześniej 73-latek próbował pod wpływem alkoholu wejść do wody, ale wtedy skutecznie interweniowały służby. Udana próba samobójcza jest jedną z badanych wersji tego tragicznego zdarzenia – powiedziała st. asp. Matys.

autorka: Inga Domurat