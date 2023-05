1 maja przez Berlin tradycyjnie przemaszerowały lewicowe i ekstremistycznie lewicowe grupy. W ocenie rzecznika stołecznej policji był to najspokojniejszy 1 maja od 1987 roku. Potwierdził jednak prowadzenie śledztwa w sprawie antysemickiego incydentu, do którego doszło podczas jednej z demonstracji – informuje we wtorek portal dziennika „Welt”.