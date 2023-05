Reklama

Padło oświadczenie premiera Błaszczaka, ale do Kancelarii Prezydenta, do BBN nie wpłynął jeszcze ani żaden z personalnych wniosków i nie wpłynął również finalny raport, który mógłby być podstawą do decyzji prezydenta – mówił Paweł Szrot pytany o to, czy Andrzej Duda zdymisjonuje generałów Piotrowskiego i Andrzejczaka. Pan prezydent wykorzysta wszystkie instrumenty, żeby zdobyć jak najlepszą wiedzę, a potem podejmie odpowiednie decyzje. Nic pospiesznie. Wszystkie decyzje muszą być bardzo przemyślane – komentuje szef kancelarii.

Szef MON obarczył dowódcę operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasza Piotrowskiego winą za "zgubienie" rosyjskiej rakiety, która uderzyła pod Bydgoszczą. Błaszczak powiedział, że nie wiedział, iż do incydentu doszło w grudniu 2022.

Według Pawła Szrota, zarówno premier Błaszczak, jak i generałowie Piotrowski i Andrzejczak są "osobami odpowiedzialnymi”.

Kiedy prezydent dowiedział się o rosyjskiej rakiecie?

Dowiedział się oczywiście. Wszystkie ważne informacje były mu przekazywane. A w jakich terminach i w jakim zakresie – to kwestia klauzulowanych informacji – powiedział szef gabinetu Andrzeja Dudy.

Szrot o zawiadomieniu PO do prokuratury ws. Błaszczaka. Jeśli takie powiadomienie zostało złożone, powinno zostać wnikliwie przez prokuraturę rozpatrzone”.