Budowa mostu była możliwa dzięki funduszom rządowym i dotacji z funduszy marszałka województwa małopolskiego. - Przyszło nam żyć w tym trudnym czasie, kiedy wojna za granicą, kryzys energetyczny, inflacyjny. My kontynuujemy nasz wielki program inwestycyjny i mogę państwu obiecać, jeżeli tylko wyborcy nam zaufają, wybory za kilka miesięcy, to będziemy kontynuować. Nie pozwolimy rozkradać Polski. Nie pozwolimy, żeby Polska marnowała wielkie szanse - mówił podczas uroczystości premier Mateusz Morawiecki.

Reklama

Powiedział, że otwarty most w Tylmanowej jest też symbolem znakomitej współpracy pomiędzy rządem Prawa i Sprawiedliwości, a samorządem. Podkreślił, że za wcześniejszych rządów samorządy często nie miały możliwości i szans na realizację inwestycji drogowych, wodnych, kanalizacyjnych czy mostowych. - Zapytajcie swojego wójta, starostę, burmistrza czy kiedykolwiek były takie środki na inwestycje lokalne. No nie było. Nie było dlatego, że wcześniej budżet był dziurawy jak durszlak, że pieniądze przeciekały przez niego. Mafie vat-owskie rozkradały pieniądze i zamiast na taki most (…) lądowały w kieszeniach mafii krajowych i międzynarodowych - mówił Morawiecki.

Reklama

Dla nas nie ma za małych inwestycji. Nie ma też za małych miejscowości na inwestycje. Są czasami może za mali ludzie, żeby zrozumieć, że inwestycje są potrzebne, ale inwestycje są potrzebne, bo rozwój będzie wtedy tylko zrównoważony, jak będzie można dojechać. Przedsiębiorca się zainteresuje danym obszarem, gminą, powiatem i tak się dzieje. To dlatego mamy w historii Polski najniższe bezrobocie. Nigdy nie było takie niskie jak teraz - podkreślił premier.

Budowa mostu… i słowa o "bambiku"

Budowa mostu Brzegi nad rzeką Dunajec w Tylmanowej w gminie Ochotnica Dolna wraz z odcinkami drogi gminnej była największą pojedynczą inwestycją w historii tej gminy. Nowy most powstał w miejsce starego, stalowego o konstrukcji wiszącej z 1967 r., który nie spełniał wymogów technicznych. Nowa przeprawa była ważna również dla realizacji projektu budowy ścieżek rowerowych Velo Dunajec. Most Brzegi na Dunajcu ma 104,4 m długości i 9,2 m szerokości. Nośność przeprawy to 40 ton.

Na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina otrzymała kwotę przeszło 7,5 mln zł, a Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dofinansowanie w kwocie 3 mln zł. Zarząd Województwa Małopolskiego w sierpniu przyznał na ten cel pomoc finansową w kwocie kolejnych 3 mln zł. Całkowity koszt całej inwestycji budowy mostu oraz odcinków drogi gminnej, obejmujący roboty budowlane, nadzory inwestorskie, dokumentację projektową oraz pozwolenia ZRID wynosi 15,4 mln zł.

Podczas spotkania z mieszkańcami Słupska lider Platformy Obywatelskiej opowiedział, że premier Mateusz Morawiecki postanowił uroczyście otworzyć most na Dunajcu, który jest otwarty od pół roku, a żeby go otworzyć, wcześniej postanowił ten most zamknąć. - Mateusz, ale z ciebie bambik- powiedział Tusk.

Szymon Bafia