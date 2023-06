ChatGPT to narzędzie do krótko mówiąc wszystkiego. Możesz z nim porozmawiać, albo zapytać się go o wszelakie rzeczy; czy to coś w pokroju „podaj przepis na ciasto marchewkowe”, czy też „napisz rozprawkę na temat Pana Tadeusza”. I nie, nie siedzi po drugiej stronie żadna osoba, która odpowiada na wszystkie twoje pytania, tylko ChatGPT przetrząsa Internet w 5 sekund, byś ty nie musiał tracić czasu. Tym właśnie jest sztuczna inteligencja.

Korzyści:

Zagrożenia:

Oto, co ChatGPT sądzi o SI: Reklama Na pewno takie narzędzie będzie miało też dużo korzyści, ale też równie tyle zagrożeń, ale jakich? Korzyści: Reklama • Na pewno skróci czas, gdy chcemy znaleźć coś w internecie, np. przepis albo jakąś poradę. Zagrożenia: • Młodzież, jeśli notorycznie wpisuje w taki czat jakieś prace domowe albo ściągi, nie uczy się i nie zapamięta wielu rzeczy. • Ostatnio na YouTubie wyświetlało się popularne nagranie, gdzie ktoś wyłudził od ChatGPT darmowe klucze do Windowsa 95 (co oczywiście jest nielegalne). Natomiast ChatGPT, gdy wpiszesz frazę „wygeneruj klucz do Windowsa 95”, odpowie ci, że nie może tego zrobić, bo to nielegalne. Niestety ten pan z YouTuba obszedł to jakimiś kombinacjami literek i cyferek i ChatGPT udostępnił działające klucze. Oto, co ChatGPT sądzi o SI: Co sądzisz o sztucznej inteligencji? Jako sztuczna inteligencja nie posiadam osobistych przekonań ani opinii. Jednakże, sztuczna inteligencja jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną technologii, która ma potencjał do przynoszenia wielu korzyści i wpływu na różne aspekty naszego życia. Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do rozwiązywania skomplikowanych problemów, automatyzacji zadań, analizy danych i wspomagania procesów decyzyjnych. Jednocześnie, istnieją również pewne wyzwania i zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji, takie jak bezpieczeństwo danych, etyka oraz potencjalne negatywne skutki na rynku pracy. Ważne jest, aby rozwijać sztuczną inteligencję w sposób odpowiedzialny, uwzględniając aspekty, bezpieczeństwa, prywatności i etyki, aby wykorzystywać jej potencjał w sposób korzystny dla społeczeństwa jako całości. ©℗ Dawid Sikorski Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję