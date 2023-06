Reklama

Sztuczna inteligencja jest to zdolność maszyn do wykazywania ludzkich umiejętności, takich jak rozumowanie, uczenie się, planowanie i kreatywność. Umożliwia systemom technicznym postrzeganie ich otoczenia, radzenie sobie z tym, co postrzegają i rozwiązywanie problemów, aby osiągnąć określony cel. Komputer odbiera dane (już przygotowane lub zebrane za pomocą jego czujników, np. kamery), przetwarza je i reaguje.

Systemy AI są w stanie do pewnego stopnia dostosować swoje zachowanie, analizując wcześniejsze działania. Sztuczna inteligencja to dziedzina informatyki zajmująca się tworzeniem systemów, które potrafią wykonywać zadania, które wymagają inteligencji ludzkiej.

Wśród zastosowań sztucznej inteligencji znajdują się między innymi: rozpoznawanie mowy, rozpoznawanie obrazów, rozpoznawanie tekstu i automatyczne przetwarzanie języka naturalnego. Sztuczna inteligencja ma wiele zastosowań w różnych dziedzinach, takich jak medycyna, przemysł, transport, finanse i wiele innych. Głębokie uczenie maszynowe (deep learning) jest jednym z najważniejszych rodzajów sztucznej inteligencji, które umożliwiają systemom uczenie się i dostosowywanie się do nowych sytuacji.

Dobra strona sztucznej inteligencji to to, że możemy używać inteligentnych asystentów głosowych, takich jak Siri czy Alexa. Pomagają nam w wielu rzeczach, jak znalezienie informacji czy odtworzenie ulubionej muzyki. Sztuczna inteligencja może też pomagać lekarzom w diagnozowaniu chorób i prowadzeniu badań medycznych, co pomaga szybciej je wykryć i leczyć.

Inną zaletą jest to, że sztuczna inteligencja może pomagać nam w ochronie środowiska. Możemy monitorować zużycie energii w domu i dostosowywać je, żeby oszczędzać. W rolnictwie może pomóc w lepszym podlewaniu czy używaniu nawozów, co jest bardziej efektywne i lepsze dla natury.

Jednak, z drugiej strony, jest też kilka rzeczy, których powinniśmy się wystrzegać.

Niektórzy ludzie obawiają się, że rozwój sztucznej inteligencji może prowadzić do utraty miejsc pracy i innych problemów społecznych. Sztuczna inteligencja może zastępować niektóre zawody, co oznacza, że ludzie staną się niepotrzebni. Pewne zadania, które kiedyś wykonywali, teraz robią maszyny. To może być trudne dla wielu ludzi, którzy stracą pracę. Zaniknie też wiele zawodów, jak np. obsługa klienta, kasjerzy itp. Wiele firm i organizacji inwestuje w rozwój sztucznej inteligencji, aby poprawić swoje produkty i usługi oraz zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku.

Co jeśli ludzie którzy ją stworzyli próbują w ten sposób zyskać nasze dane? Przykładami tego są np. ChatGTP czy ChatSonic albo asystent Google.

Sztuczna inteligencja gromadzi dużo danych na nasz temat. To oznacza, że maszyny wiedzą dużo o naszych preferencjach i zwyczajach. Może to być fajne, bo dostajemy spersonalizowane reklamy czy podpowiedzi, ale jednocześnie może to być naruszenie naszej prywatności. Musimy uważać, żeby nasze dane były bezpieczne i żeby nie były wykorzystywane w sposób, który nam szkodzi.

W szkołach sztuczna inteligencja może być fajna, ale też czasem może być problemem. Często widzę, że uczniowie polegają na sztucznej inteligencji, żeby zrobić swoje prace domowe i projekty. Zamiast samodzielnie szukać informacji i myśleć, po prostu kopiują gotowe rzeczy z internetu. To może być kuszące, bo szybko można znaleźć gotowe odpowiedzi, ale prawda jest taka, że w ten sposób nie uczymy się naprawdę i samodzielnie nie zdobywamy wiedzy.

Sztuczna inteligencja wpływa też na sposób, w jaki uczniowie się uczą. Często zamiast zrozumieć materiał i użyć go w praktyce, uczniowie tylko zapamiętują rzeczy. To może prowadzić do tego, że zapominamy te informacje szybko i nie wiemy jak ich użyć w praktyce.

To nie jest dobre, bo powinniśmy sami myśleć i rozwiązywać problemy. Sztuczna inteligencja może być pomocna, ale nie powinna nas zastępować. Powinniśmy sami czytać, badać i myśleć, żeby rozwijać naszą wiedzę i umiejętności.

Sztuczna inteligencja potrafi odpowiadać na pytania ale czy poprawnie?

Sztuczna inteligencja nie jest zdolna do posiadania świadomości, tożsamości ani wolnej woli. Rośnie jednak obawa, że sztuczna inteligencja może stać się potencjalnym zagrożeniem dla ludzkości. Stephen Hawking, Bill Gates i Elon Musk ostrzegali przed niebezpieczeństwami związanymi ze sztuczną inteligencją i tym, jak w przyszłości może ona przewyższyć ludzką inteligencję. Podkreślili potrzebę jasnego dialogu między człowiekiem a sztuczną inteligencją, aby upewnić się, że wzajemnie się uzupełniają, a nie konkurują. Chociaż nie ma dowodów sugerujących, że AI ChatGPT ma jakiekolwiek plany przejęcia władzy nad światem, jasne jest, że AI jest technologią, do której należy podchodzić z ostrożnością i czujnością.

Do najważniejszych zalet AI należą:

– automatyzacja – AI ułatwia automatyzację zadań, zwłaszcza tych rutynowych i nudnych;

– ulepszona opieka zdrowotna – AI może pomagać ludziom w opiece medycznej;

– bezpieczeństwo – AI może zwiększyć bezpieczeństwo w różnych dziedzinach, takich jak np. transport;

– wpływ na środowisko – rozwój AI i przemysłu technologicznego ma również wpływ na środowisko naturalne;

– rozrywka;

– inteligentne nawadnianie i karmienie zwierząt w rolnictwie;

– samochody wyposażone w różne czujniki, radary i kamery są w stanie wykrywać sytuacje na drodze i reagować na uczestników ruchu;

– w telefonach (oprócz innych zadań) sztuczna inteligencja poprawia stabilizację obrazu w aparacie, poprawia jakość zdjęć i filmów.

Wady:

– bezrobocie – powszechne stosowanie automatyzacji i AI może prowadzić do utraty miejsc pracy, zwłaszcza w zawodach, gdzie pracują ludzie mniej wykształceni;

– brak przejrzystości – brak przejrzystości w algorytmach AI jest poważnym problemem, ponieważ błędy i uprzedzenia mogą pozostać niezauważone;

– dyskryminacja – algorytmy AI mogą być uprzedzone i dyskryminacyjne, co może prowadzić do niesprawiedliwego traktowania ludzi;

– profilowanie – AI może prowadzić do profilowania użytkowników, co może naruszać prywatność.

– dezinformacja – AI może być wykorzystywana do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji;

– zwiększenie nierówności społeczno-ekonomicznych – już istniejące uprzedzenia w społeczeństwie mogą być nasilone przez wykorzystanie AI, co prowadzi do dalszych nierówności społeczno-ekonomicznych.

Podsumowując, sztuczna inteligencja może być dobra, ale musimy używać jej odpowiedzialnie. Chociaż już istnieje wciąż się rozwija i przyniesie w przyszłości ogromne zmiany. ©℗