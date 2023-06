Reklama

Boże Ciało to uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Co roku obchodzimy je w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego. W tym roku wypada ono 8 czerwca. Tego dnia w całej Polsce odbędą się procesje, podczas których wierni będą wyznawać swoją wiarę w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Piątek po Bożym Ciele: Czy obowiązuje post?

Piątek po uroczystości Bożego Ciała dla wielu Polaków będzie dniem wolnym. Jest to także okazja do wydłużenia sobie weekendu i odpoczynku. W tym okresie wielu Polaków będzie miało ochotę na zorganizowanie grilla. Jednak piątek to dla katolików dzień, w którym obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa.

Jedną z zasad Kościoła katolickiego jest przestrzeganie postu we wszystkie piątki. Związane jest to z liturgią Wielkiego Piątku, w którym wspomina się mękę i śmierć Chrystusa. Obowiązek poszczenia dotyczy wiernych, którzy ukończyli 14. rok życia. Młodsi parafianie i osoby chore są z niego zwolnione. W kanonie 1251 Kodeksu prawa kanonicznego jest następujący zapis:

Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość.

W piątek po Bożym Ciele wolno jeść mięso? Zależy od diecezji

Decyzja o tym, że zostanie udzielona dyspensa od spożywania mięsa, nie jest przyznawana dla całej Polski. W poszczególnych diecezjach decydują o tym biskupi. Mogą oni całkowicie znieść nakaz wstrzemięźliwości od potraw mięsnych lub zwolnić z niego pod warunkiem spełnienia innych aktywności jak na przykład pokuta czy modlitwa. Warto zaznaczyć, że wiernego obowiązuje wtedy decyzja, która została wydana na terenie diecezji, na której w tym dniu przebywa, a nie ta, która obowiązuje na terenie diecezji, w której mieszka.

9 czerwca: Dyspensa od postu w Archidiecezji Warszawskiej

Kardynał Kazimierz Nycz zabrał głos w tej sprawie. W oficjalnym komunikacie dotyczącym Archidiecezji Warszawskiej możemy przeczytać:

Mając na względzie, że piątek 9 czerwca br. przypada między dniami ustawowo wolnymi od pracy, co sprzyja organizowaniu w tym czasie rodzinnych i towarzyskich spotkań oraz radosnemu przeżywaniu tych dni, po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, udzielam, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim osobom przebywającym w granicach Archidiecezji Warszawskiej, dyspensy od zachowania nakazanej w piątek wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.

Piątek po Bożym Ciele: Gdzie jeszcze wolno jeść mięso?

Również arcybiskup Stanisław Gądecki udzielił dyspensy na najbliższy piątek na terenie Archidiecezji Poznańskiej. Osoby z innych diecezji powinny śledzić komunikaty i decyzje swoich biskupów odnośnie do pozwolenia na spożywanie mięsa w piątek po Bożym Ciele.