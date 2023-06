Reklama

Po raz pierwszy Boże Ciało obchodzone było w belgijskim Leodium (Liège) w 1246 roku, a w 1317 zostało ustanowione jako święto dla całego Kościoła zachodniego. W Polsce Boże Ciało zostało wprowadzone przez krakowskiego biskupa Nankera na synodzie w Krakowie w 1320 roku.

Boże Ciało 2023: Kiedy jest?

Święto Bożego Ciała to potoczna nazwa uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, mającej na celu uczczenie Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Obchodzi się je co roku, w Polsce zawsze w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego (czyli święcie Trójcy Świętej).

W tym roku Boże Ciało będziemy obchodzić 8 czerwca. A jak będzie w kolejnych latach?

Boże Ciało 2024 - 30 maja 2024

Boże Ciało 2025 - 19 czerwca 2025

Boże Ciało 2026 - 4 czerwca 2026

Boże Ciało 2027 - 27 maja 2027

Boże Ciało, czyli uroczysta procesja do 4 ołtarzy

W Boże Ciało uroczysta procesja wiernych prowadzona jest do 4 ołtarzy. Na początku procesji Bożego Ciała przenoszona jest monstrancja z Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie udzielane jest uroczyste błogosławieństwo sakramentalne.

Procesje nie były elementem święta od samego jego początku. Najstarszą wzmianką na temat ich istnienia była informacja o przeprowadzanych w latach 1265–1275 uroczystych procesjach przed sumami w Kolonii, podczas których niesiony był krzyż i Najświętszy Sakrament. Było to nawiązanie do dawniejszych zwyczajów polegających na zabieraniu w podróż Eucharystii, by była ochroną przed niebezpieczeństwami.

Boże Ciało w tradycji Kościoła Katolickiego

Uroczystość Bożego Ciała wyrosła z adoracyjnego kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się w wiekach średnich w Kościele zachodnim. W XI wieku ujawnił się nieznany wcześniej nurt pobożności eucharystycznej, który wiązał się z adoracją konsekrowanej hostii.

Od okresu rozbiorów w świadomości polskich wiernych udział w procesji Bożego Ciała był łączony z okazją zamanifestowania przynależności narodowej. Stan taki utrzymywał się także po II wojnie światowej. W okresie Polski Ludowej urządzanie procesji ulicami miast było niejednokrotnie zakazywane przez władze państwowe.

Boże Ciało nie zawsze się tak nazywało

Święto Bożego Ciała nie miało jednolitej nazwy. Pierwotnie było określane jako Festum sanctissimi corporis Domini nostri Iesu Christi. W niewiele zmienionej formie przejął ją mszał z 1570: In festo corporis Christi. W Niemczech używano określenia Heiliger Blutstag (święty dzień krwi) lub Fronleichnam (jako: Herenleib, fron-Herr, lichnam-Leib = Ciało Pańskie), we Francji festivitas sacramenti, dies eucharistiae albo święto Zbawiciela (la Saint Sauveur) lub święto Boga (Fête-Dieu). Najczęściej stosowano określenie dies Corporis Christi.