Jak zaznaczył, do wypadku doszło we wtorek w nocy w ZG Janina należącym do spółki Tauron Wydobycie. Ciało pracownika kopalni zostało znalezione na skrzyżowaniu pochylni K1/1 ze ścianą 709 na poziomie 800 metrów. Ofiara miała ranę głowy.

Okoliczności wypadku

Na razie nie są znane szczegóły wypadku. Na miejscu zdarzenia pracują odpowiednie służby, w tym przedstawiciele WUG.

autor: Rafał Grzyb