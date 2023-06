Reklama

Najnowsza prognoza długoterminowa

IMGW przedstawił najnowszą długoterminową prognozę na najbliższe pięć tygodni, czyli do 23 lipca. Wynika z niej, że nie mamy się co obawiać ponad 30-stopniowych upałów.

"Prawdopodobieństwo wystąpienia maksymalnej temperatury >30°C wg długoterminowej prognozy ECMWF EPS wynosi dla nadchodzących 5 tygodni maksymalnie 8 proc." - podał IMGW.

Ponad 30-stopniowe upały: Gdzie prawdopodobieństwo jest największe?

Jak wynika z dołączonych mapek, największe prawdopodobieństwo upałów wystąpi między 17 i 23 lipca i wyniesie 8 proc. - ale tylko na południowym zachodzie kraju. W centrum wyniesie ono 5 proc., a najmniej nad morzem - zaledwie 0,1 do 0,4 proc.

Prognoza długoterminowa przewiduje, że w kolejnych tygodniach upały mają większe prawdopodobieństwo wystąpienia na południowym zachodzie i na zachodzie kraju, niż na wschodzie i nad morzem.

Jaka będzie najwyższa temperatura?

W najnowszym wpisie IMGW na Twitterze podano także, jaka będzie najwyższa temperatura w przyszłym tygodniu. "Prognozowana maksymalna temperatura powietrza w przyszłym tygodniu - 28,5°C” - czytamy.

Ostrzeżenia przed burzami z gradem

Przypomnijmy, że obecnie obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem w południowej i centralno-wschodniej części Polski. Ostrzeżenia wydano dla województw:

podkarpackiego,

małopolskiego,

śląskiego,

świętokrzyskiego,

lubelskiego

południowej części woj. łódzkiego i mazowieckiego.

Alerty obowiązują od godz. 12 do godz. 22. Burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 25 mm i porywy wiatru do 60 km/h, a także - miejscami - grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska jest szacowane na 80 proc.