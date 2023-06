Reklama

W piątek w północno-zachodniej i północnej części kraju zachmurzenie duże i całkowite. Postępujące od zachodu opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, lokalnie silnym. Możliwe burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna od 21 do 24 st. C, nad morzem około 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w godzinach południowych okresami dość silny, w porywach do 55 km/h. W czasie burz wiatr porywisty, na południowym zachodzie regionu w porywach do 70 km/h.

Na północnym wschodzie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu oraz lokalne burze, głównie na południu i zachodzie regionu. Wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz, lokalnie do około 15 mm. Temperatura maksymalna od 21 st. C na północnym zachodzie do 28 st. na wschodzie regionu. Wiatr słaby, okresami umiarkowany. W czasie burz możliwe porywy wiatru do około 65 km/h.

Reklama

Jaka pogoda w Wielkopolsce?

W Wielkopolsce, województwie lubuskim i kujawsko-pomorskim zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu. Miejscami burze, zwłaszcza na południu i wschodzie, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadu do 20 mm, lokalnie na południowym wschodzie do 40 mm. Temperatura maksymalna od 20 st. C na zachodzie do 26 st. C na wschodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.

Mazowsze z dużym zachmurzeniem

W województwach mazowieckim, łódzkim i lubelskim zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz burze, miejscami grad. Prognozowana suma opadów do 30, a lokalnie do 40 mm. Temperatura maksymalna od 25 st. C na północy do 30 st. C lokalnie na południu. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.

W południowo-zachodniej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze, a miejscami grad. Prognozowana wysokość opadów do 35 mm, na obszarach podgórskich Sudetów lokalnie do 45 mm, na wschodzie regionu do 55 mm. Temperatura maksymalna od 21 st. C na zachodzie do 28 st. na wschodzie regionu, w rejonach podgórskich Beskidów od 25 do 27 st. C, wysoko w Beskidach od 17 do 21 st. Wiatr umiarkowany, wysoko w Beskidach dość silny w porywach do 65 km/h. W czasie burz w porywach do 85 km/h, na wschodzie regionu lokalnie do 100 km/h. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) przelotne opady deszczu i burze, miejscami grad. Prognozowana wysokość opadów od 20 do 30 mm, lokalnie 45 mm. Spadek temperatury od 16 do 11 st. C. Wiatr dość silny i silny, od 30 do 45 km/h, w porywach do 90 km/h.

Reklama

W południowo-wschodniej części kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Po południu przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w czasie burzy do 40 mm, lokalnie 50 mm. Temperatura maksymalna od 27 do 31 st. C, w rejonach podgórskich od 25 do 28 st. C, wysoko w Beskidach i na szczytach Bieszczadów od 18 do 22 st. C, na szczytach Tatr około 16 st. Wiatr początkowo słaby, później umiarkowany, chwilami porywisty. Wysoko w górach umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h.

W sobotę w północno-zachodniej i północnej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przed południem lokalnie przelotny deszcz. Temperatura maksymalna do 20 do 23 st. C, nad morzem około 19 st. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty.

W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 do 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany.

W Wielkopolsce województwie lubuskim i kujawsko-pomorskim zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 do 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany.

W województwie mazowieckim, łódzkim i lubelskim zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu oraz możliwe słabe burze. Prognozowana wysokość opadu lokalnie do 10 mm. Temperatura maksymalna od 17 st. C lokalnie na południu do 23 st. na północy. Wiatr przeważnie umiarkowany, pod wieczór słabnący.

W Polsce południowo-zachodniej zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 do 23 st. C. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) przelotne opady deszczu. Temperatura od 5 do 7 st. C. Wiatr bardzo silny, od 50 km/h do 60 km/h.

W południowo-wschodniej części kraju zachmurzenie duże, po południu postępujące od północnego-zachodu większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 do 20 st. C, w rejonach podgórskich od 15 do 17 st., wysoko w Beskidach od 10 do 13 st. C, na szczytach Tatr około 7 st. Wiatr umiarkowany, porywisty. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h.

Pogoda na niedzielę

W niedzielę na północy i północnym zachodzie zachmurzenie przeważnie małe. Temperatura maksymalna od 24 do 27 st. C, nad samym morzem od 19 do 22 st. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany.

W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 24 do 26 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków północnych.

W Wielkopolsce, województwie lubuskim i kujawsko-pomorskim zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 26 do 29 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny.

W województwach mazowieckim, łódzkim i lubelskim zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południu słabe, zanikające opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 st. C na południowym wschodzie do 27 st. na północy. Wiatr słaby i umiarkowany.

W południowo-zachodniej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie okresami duże i przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 22 do 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od 9 do 12 st. Wiatr słaby, zmienny.

W Polsce południowo-wschodniej zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, a na krańcach wschodnich i w Bieszczadach możliwe burze. Temperatura maksymalna od 18 do 22 st. C, w rejonach podgórskich od 16 do 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany.

Autor: Marcin Chomiuk