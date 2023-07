Budowa zapory elektronicznej na granicy z obwodem królewieckim, czyli systemu kamer i czujników ruchu, rozpoczęła się w kwietniu. Bariera o długości ok. 199 km będzie podzielona na 12 odcinków. Elementy systemu będą łączyć ze sobą kontenery elektrotechniczne.

Rzeczniczka SG por. Anna Michalska przekazała, że w tym tygodniu na granicy polsko-rosyjskiej zainstalowano kolejne dwa kontenery; łącznie jest ich już sześć. - To ważne elementy bariery elektronicznej, która jest instalowana na tym odcinku granicy - powiedziała Michalska.

Dodała, że w czwartek kontener postawiono na odcinku Placówki SG w Górowie Iławeckim, a dzień wcześniej na odcinku Placówki SG w Sępopolu. Cztery wcześniejsze kontenery są już na odcinkach placówek SG w Węgorzewie, Dubeninkach, Gołdapi i Sępopolu. W przyszłym tygodniu będą instalowane kolejne.

1400 słupów, 120 kilometrów kabli…

Michalska poinformowała również, że ustawionych zostało też prawie 1400 słupów (ponad 70 proc. całości) oraz położono ponad 120 km kabli sieciowych i transmisyjnych (ok. 60 proc. całości).

Oprócz trwających robót na granicy, przygotowywane jest też Centrum Nadzoru w Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG w Kętrzynie. To tam będą spływały sygnały z kamer i czujników. Znajdzie się w nich 12 stanowisk operatorskich, dwa techniczne i stanowisko kierownika grupy - przekazała.

Cały system elektroniczny na granicy z Rosją ma być gotowy do końca września. Buduje go polska firma Telbud, z którą Straż Graniczna podpisała umowę w grudniu ubiegłego roku. Zakontraktowana kwota to ponad 373 mln zł.

Marcin Chomiuk