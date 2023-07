Reklama

ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o 300 plus 1 lipca. Do tej pory przyjęto około miliona podań dotyczących 1,4 miliona dzieci. Wnioski o 300 plus można składać do 30 listopada.

Świadczenie 300 plus. Kto może złożyć wniosek?

Jak informuje ZUS, świadczenie 300 plus przysługuje na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na dochód rodziny, jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem ucznia:

w wieku do 20 lat,

w wieku do 24 lat – w przypadku ucznia z niepełnosprawnością.

Jak złożyć wniosek o świadczenie 300 plus?

Wnioski o 300 plus można składać jedynie drogą elektroniczną poprzez:

aplikację mZUS​​​​​​​

portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczną.

Co powinno się znaleźć we wniosku o 300 plus? Przede wszystkim dane składającego i dane dziecka, ale także:

numer rachunku bankowego, na który ma być wpłacane świadczenie,

adres mailowy i numer telefonu, które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku i ewentualnie do założenia profilu na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jeśli nie masz jeszcze jednej z tych dwóch rzeczy, będziesz musiał je założyć.

300 plus: Kiedy przelewy na konta?

ZUS informuje także, kiedy można spodziewać się przelewu na konto. Świadczenie 300 plus powinno wpłynąć na rachunek bankowy: