IMGW opublikował wstępne prognozy długoterminowe na Twitterze. W jednym z wpisów synoptycy skupili się na prognozie numerycznej modelu CFS E3 dla sierpnia.

Jaki będzie sierpień 2023? Pogoda długoterminowa

Wynika z niej, że sierpień 2023 będzie cieplejszy niż norma wieloletnia z lat 1991-2020. "Wg tej realizacji anomalia średniej temperatury powietrza ma zawrzeć się w przedziale od 0,5°C do 1,0°C na północy i od 1,0°C do 1,5°C w centrum i na południu kraju" – ocenił IMGW.

Co to może oznaczać w praktyce? Aby odpowiedzieć na to pytanie synoptycy przeanalizowali dane z każdego sierpnia w latach 2013-2022. Jak ustalono, najbliższy prognozowanym anomaliom okazał się sierpień z roku 2019. Jaka była wówczas pogoda?

IMGW: Przykładowe temperatury w sierpniu 2023

Jak widać na dołączonej do posta IMGW grafice, temperatury sięgające 30 lub więcej stopni notowano w różnych regionach w 15 z 31 dni miesiąca. Najbardziej upalny był koniec sierpnia 2019, gdy przez sześć dni temperatury oscylowały wokół 30-33 stopni.

Najniższe temperatury w miesiącu wyniosły od 18-19 stopni na wybrzeżu do 22 na zachodzie kraju. Średnia miesięczna temperatura natomiast oscylowała wokół 24 stopni na północnym wschodzie do 28 na południowym zachodzie.

Sierpień 2023. Czego się spodziewać?

Czy taki sam będzie sierpień 2023? Meteorolodzy zastrzegają, że niekoniecznie. "Takie porównanie to jednak duże uogólnienie a średnia temperatura powietrza odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy” – napisali na Twitterze.