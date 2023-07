Reklama

Ile kosztuje parking w okolicy Morskiego Oka?

Portal Gazety Krakowskiej podaje, że ceny za parkowanie w okolicach Morskiego Oka różnią się w zależności od dnia tygodnia, pory sezonu i momentu zakupu biletu. Za parking na Palenicy Białczańskiej, znany również jako parking nad Morskim Okiem, trzeba zapłacić znaczną kwotę. Standardowa cena to 55 zł za dobę. Jednak im bliżej weekendu lub świąt, tym ceny są większe. Opłata za postój może wynosić 65 zł lub nawet 75 zł. Podczas majowego weekendu w tym roku za parking nad Morskim Okiem trzeba było zapłacić nawet 100 zł.

Parking nad Morskim Okiem: TPN radzi zarezerwować miejsce

By uniknąć dantejskich scen i kłótni o miejsce parkingowe Tatrzański Park Narodowy zaleca wcześniejszą rezerwację miejsca przy planowanej wizycie nad Morskie Oko. Rezerwując miejsce, można sprawdzić cenę opłaty i dostępność miejsc na wybrany dzień. Jeśli jednak podjedziemy na parking bez rezerwacji, istnieje ryzyko braku miejsca oraz konieczności dodatkowej opłaty w wysokości od 10 do 20 zł. Rezerwacji parkingu można dokonać przez stronę internetową Tatrzańskiego Parku Narodowego. Miejsce parkingowe można zarezerwować przy Palenicy Białczańskiej, Łysej Polanie oraz w wyszczególnionych terminach na poboczach drogi pomiędzy Łysą Polaną a Palenicą Białczańską, a także przy budynku dawnej Strażnicy.

Morskie Oko: Zaparkowałeś na poboczu? Autem może zainteresować się policja

Turyści, którzy tkwią w długich kolejkach i korkach, szukają też innego rozwiązania i zostawiają samochody na poboczach dróg i leśnych ścieżkach. Nie jest to najlepszy pomysł. Policja regularnie sprawdza drogi dojazdowe do Morskiego Oka i wypisuje mandaty lub odholowuje auta.

Jak się dostać nad Morskie Oko? Alternatywy dla auta

Jednym z rozwiązań jest dojazd busem do Morskiego Oka. Busy odjeżdżają z Zakopanego, a dokładniej z dworca autobusowego przy ul. Kościuszki 22 i kursują co godzinę od 8:00 do 18:00. Bilet w jedną stronę kosztuje 15 zł.

Ceny biletów do Tatrzańskiego Parku Narodowego

Musimy być przygotowani też na koszty związane z biletem wstępu na Morskie Oko. Tatrzański Park Narodowy informuje, że w bieżącym sezonie za bilet normalny należy zapłacić 9 zł, a za ulgowy 4,50 zł. Rok temu bilety kosztowały kolejno 8 zł i 4 zł.

Wzrosły także ceny biletów siedmiodniowych. Za karnety należy zapłacić 45 zł za bilet normalny i 22,50 zł za bilet ulgowy. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest to wzrost kolejno o 5 zł i 2,50 zł.