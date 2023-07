Reklama

Rząd przyjął projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów, czyli wypłacaniu tzw. 14. emerytury na stałe. Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski informuje, że w ubiegłym roku w całym kraju czternastą emeryturę otrzymało ponad 7 milionów osób.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że w 2023 roku 14. emeryturę otrzyma około 8,3 miliona emerytów i rencistów.

Reklama

Wysokość 14. emerytury: Ile wyniesie świadczenie?

Wysokość 14. emerytury można policzyć na podstawie otrzymywanej zasadniczej emerytury brutto. Zaliczka na podatek dochodowy od dodatkowego świadczenia i tym samym kwota do wypłaty zależy od wysokości świadczenia podstawowego, które przysługuje emerytowi w miesiącu wypłaty tego świadczenia.W 2023 roku kwota 14. emerytury będzie pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych i składkę zdrowotną.

Po raz pierwszy 14. emerytura została wypłacona w 2021 roku. Wtedy dodatkowe świadczenie wynosiło 1250,88 zł brutto. W 2022 roku czternastka wynosiła 1338,44 zł brutto. Uprawnieni do jej otrzymania są seniorzy, którzy otrzymują świadczenie zasadnicze w kwocie nie przekraczającej 2900 zł brutto. W przypadku osób, które pobierają emeryturę w kwocie większej niż 2900 zł, ale nie większej niż 4188,44 zł czternasta emerytura jest pomniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Kto nie dostanie 14. emerytury?

Czternasta emerytura będzie wypłacana w maksymalnej wysokości równej kwocie minimalnej emerytury. Według ustawy najniższa kwota czternastki może wynosić co najmniej 50 zł. Dlatego, jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie niższa niż 50 zł brutto, świadczenie nie zostanie przyznane. Oznacza to, że osobom, które otrzymują emeryturę większą niż 4188,44 zł brutto, 14. emerytura nie zostanie wypłacona.

W praktyce wysokość 14. emerytury będzie mieścić się w przedziale od 1588,44 zł brutto do 50 zł brutto, odpowiednio od ok. 1445 zł netto do 39 zł na rękę.

Termin wypłaty: Kiedy 14. emerytura wpłynie na konto?

Oficjalnie termin wypłaty 14. emerytury ma zostać ogłoszony w rozporządzeniu. Resort zapowiadał, że będzie to koniec sierpnia i wrzesień, podobnie jak odbywało się to rok temu. Pierwsze przelewy seniorzy powinni otrzymać 25 sierpnia, a kolejne 1, 5, 6, 10, 15, 20 września br. Czternasta emerytura wypłacana jest z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności świadczenia, dlatego seniorzy otrzymają jeden przelew lub przekaz pocztowy.