Obecnie w Polsce ustanowionych jest 13 dni świątecznych wolnych od pracy. Do kancelarii prezydenta, jak podaje "Fakt", trafił wniosek proponujący "rozszerzenie katalogu wolnych dni" o wskazane trzy dni. Rozpatrzeniem petycji zajęło się Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej.

Jakie nowe dni miałyby być wolne od pracy?

Petycja osoby prywatnej, która chciała pozostać anonimowa, dotyczy ustanowienia trzech nowych dni wolnych od pracy:

Wigilii przed Bożym Narodzeniem – 24 grudnia

przed Bożym Narodzeniem – 24 grudnia Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku przed Wielkanocą.

Anonimowy autor petycji uzasadnił swoją propozycję. W przypadku Wigilii wskazał on na czas przygotowania do uroczystości i uczestnictwa w niej. Zwrócił również uwagę na jej rodzinny charakter. Obecne prawo powala na otwarcie sklepów w Wigilię do godziny 14. Natomiast w odniesieniu do dni przed Wielkanocą uzasadnił wniosek o wolne czasem "refleksji nad sensem życia, nie tylko przez wyznawców religii katolickiej, czy szerzej chrześcijańskiej, ale wszystkich obywateli kraju".

Trzy nowe dni wolne od pracy. Pracodawcy kręcą nosem

Propozycja wprowadzenia wymienionych trzech dni wolnych od pracy nie spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony pracodawców. Według Jeremiego Mordasiewicza z Konfederacji Lewiatan wprowadzenie wolnej Wigilii oraz Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku wpłynie na pokonywanie dystansu dzielącego nas od krajów zachodnich – będziemy go pokonywać znacznie wolniej niż dotychczas. A to może się przełożyć na fakt, że młodzi ludzie wciąż będą wyjeżdżać z Polski na zachód ze względu na zarobki.

Co z wolną Wigilią?

Okazuje się, że niechęć ze strony pracodawców do rozszerzenia katalogu wolnych dni nie dotyczy Wigilii. Związkowcy zwracają uwagę na fakt, że już teraz w wielu zakładach pracy Wigilia jest dniem wolnym od pracy. "To taki trzeci dzień świąt, związany z bardzo głęboką tradycją. Zatem byłoby to tylko usankcjonowane tego zwyczaju, który obecnie działa w największych przedsiębiorstwach" – powiedział "Faktowi" Andrzej Radzikowski z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Czy nowe trzy dni wolne od pracy zostaną wprowadzone?

W tej kwestii pozostaje nam czekać na decyzję prezydenta. Czy prezydent złoży w Sejmie projekt ustawy dotyczący wprowadzenia nowych trzech dni wolnych od pracy? Na razie nie ma na ten temat żadnych informacji.