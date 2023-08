Reklama

4 sierpnia 2023 roku Google uhonorował 116. rocznicę urodzin Altiny Schinasi specjalnym Google Doodle. Uczcił w ten sposób jej znaczący wkład w sztukę, film oraz projektowanie okularów, które do dziś cieszą się ogromną popularnością i inspirują kolejne pokolenia twórców.

Kim była Altina Schinashi?

Altina Schinasi była wszechstronną amerykańską artystką, zajmującą się między innymi rzeźbą, filmem, dekoracją witryn i projektowaniem. Urodziła się 4 sierpnia 1907 roku w Nowym Jorku w rodzinie imigrantów i zmarła 19 sierpnia 1999 roku w Santa Fe, w Nowym Meksyku, w Stanach Zjednoczonych.

Edukację zdobywała zarówno w USA, jak i w Paryżu. Po ukończeniu studiów Schinasi rozpoczęła pracę jako projektantka wystaw sklepowych na słynnej Piątej Alei. To właśnie w tym okresie stworzyła projekt, który przyniósł jej największą popularność. Jej najbardziej rozpoznawalnym osiągnięciem jest projekt "oprawek do okularów Harlequin", które zyskały uznanie jako "kocie okulary" lub "okulary w stylu kocich oczu".

Altina Schinasi i okulary "kocie oczy"

"Kocie oczy" był rewolucyjnym modelem zaprojektowanym przez Altinę Schinasi pod koniec lat 20. XX wieku. Ten projekt odmienił przemysł optyczny, który w tamtych czasach był zdominowany przez mężczyzn. Wówczas istniało przekonanie, że kobiety w okularach wyglądają nieatrakcyjnie. Altina Schinasi postanowiła zmienić ten stereotyp i stworzyć okulary, które sprawią, że kobiety będą wyglądać i czuć się pięknie. Jej inspiracją stały się weneckie maski arlekinów, co zaowocowało powstaniem okularów w charakterystycznym stylu harlequin. Od tamtej pory te okulary dodają kobietom na całym świecie seksapilu i wyjątkowego uroku.

Schinasi odegrała kluczową rolę w historii. Sprawiła, że okulary korekcyjne przestały być jedynie narzędziem do korygowania wady wzroku, a stały się również ważnym elementem mody. Oprawki tego typu cieszyły się ogromną popularnością wśród kobiet głównie w latach 50. i 60. XX wieku. Był to okres, w którym taki styl stał się szczególnie popularny, zainspirowany także przez ikony mody i aktorki, takie jak Marilyn Monroe, Catherine Deneuve, Audrey Hepburn i Elizabeth Taylor. Po latach 60. kocie oprawki wyszły z mody, jednak powróciły w latach 2010. To częściowo za sprawą modelek i wpływowych osób, takich jak Bella Hadid, Emily Ratajkowski i Kendall Jenner.

Czym charakteryzują się oprawki typu "kocie oczy"?

Okulary typu "kocie oczy" to oprawki, których zewnętrzne krawędzie górne i boczne ułożone są w łuk, a ten z kolei skierowany jest ku górze. Ten model okularów pasuje praktycznie do każdego kształtu twarzy i cały czas jest w modzie. Od wielu lat dodają twarzy uroku, a nawet nutkę zalotności. Łączą w sobie elegancję z nieco bardziej swobodnym wyglądem, co czyni je ponadczasowym dodatkiem do wielu stylizacji.

Co to jest Google Doodle?

Google Doodle to wyjątkowa i tymczasowa forma logo Google, która zastępuje standardowe logo w celu uczczenia różnych okazji, takich jak święta, wydarzenia historyczne, rocznice, wybitne postacie oraz ważne osiągnięcia w nauce, sztuce i sporcie. Doodle, jak często nazywa się te graficzne twory, są często interaktywne i angażują użytkowników w gry, quizy oraz inne zabawy edukacyjne. Ich celem jest upamiętnianie istotnych momentów w historii i kulturze, a także zapewnianie rozrywki i nauki użytkownikom na całym świecie. Pomysł narodził się w 1988 roku.

Doodle to zabawne, zaskakujące, czasem spontaniczne zmiany nakładane na logo Google, które mają podkreślać wagę dni wolnych, rocznic oraz zasług słynnych artystów, pionierów i naukowców – piszą twórcy.