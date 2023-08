Reklama

Program "Rodzina 500 plus" funkcjonuje w Polsce od kwietnia 2016 roku. Świadczenie jest przyznawane od momentu narodzin dziecka aż do osiągnięcia przez nie 18 lat. Obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca to świadczenie w wysokości 500 złotych na każde dziecko. Co roku od 1 lutego ZUS otwiera nabór wniosków na kolejny okres świadczeniowy, obejmujący okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

800 plus: Czy trzeba złożyć nowy wniosek?

Reklama

Od 1 stycznia 2024 roku ZUS sam zmieni wysokość wypłacanego świadczenia - z 500 na 800 zł, dlatego nie jest konieczne składanie dodatkowego wniosku. Proces ten zostanie przeprowadzony automatycznie. Po 1 stycznia 2024 roku, rodzice i opiekunowie otrzymają wypłaty w nowej, wyższej kwocie. Informacje na ten temat zostaną im przekazane za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Reklama

Kto otrzyma 800 plus?

Wyższa kwota świadczenia przysługuje osobom, które według stanu na 1 stycznia 2024 roku będą miały prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku. Świadczenie jest przyznawane od momentu narodzin dziecka aż do osiągnięcia przez nie pełnoletności, czyli do ukończenia 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach biologicznych, jak i zastępczych.

Dla rodziców i opiekunów oznacza to, że na ich konta będzie wpływać rocznie o 3600 złotych więcej środków przeznaczonych na utrzymanie dziecka. Przy dwójce dzieci jest to 7200 złotych, a trójce – 10 800 złotych – powiedziała prezes ZUS, Gertruda Uścińska, cytowana w informacji udostępnionej PAP.

Kiedy wypłata 800 plus?

Pierwsze wypłaty 800 plus pojawią się na kontach już w styczniu. Jednak nie wszyscy otrzymają pieniądze w tym terminie. Bowiem pierwsza wypłata z nową, wyższą kwotą świadczenia wychowawczego ma nastąpić do 29 lutego 2024 roku. Tak więc środki na koncie będzie można zobaczyć także w tym miesiącu. Dobra wiadomość jednak jest taka, że wypłata będzie obejmowała również wyrównanie od 1 stycznia 2024 roku.

Dlaczego 800 plus może być wypłacone z opóźnieniem? Komunikat ZUS

W uzasadnieniu do projektu podano, że wydłużenie okresu wypłat będzie wynikać z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych, które umożliwią Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych odpowiednią organizację procesu i obsługi wszystkich związanych z tym spraw.

Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r. – zaznaczono.

Ponadto prezes ZUS Gertruda Uścińska podkreśliła, że wszystkie inne zasady funkcjonowania programu pozostaną bez zmian.

Obecnie z programu Rodzina 500 plus korzysta ponad 6,5 miliona dzieci, a łączne wydatki na to wsparcie od początku jego istnienia do końca 2023 roku wyniosą około 255 miliardów złotych. To inwestycja w rodzinę, dzieci, kapitał ludzki i przyszłość kolejnych pokoleń Polaków – dodała Uścińska.