Zaplanowana na wtorek defilada wojskowa ma stanowić kulminację trwających od soboty obchodów Święta Wojska Polskiego. Parada przejdzie warszawską Wisłostradą, ma w niej wziąć udział ok. 2000 żołnierzy, ok. 200 sztuk sprzętu bojowego, a także niemal setka statków powietrznych. W nocy z soboty na niedzielę odbyła się próba generalna przed defiladą; wcześniej, w sobotę, na niebie nad Warszawą ćwiczyli wojskowi piloci.

Jak zapowiada IMGW, we wtorek temperatury mogą sięgnąć nawet do 35 st. C.

Pogoda na wtorek

We wtorek na przeważającym obszarze kraju słonecznie, na północy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu i burze. Wysokość opadów w czasie burz około 10 mm. Temperatura maksymalna od 30 st. C na północy do 34 st. C w centrum; chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, od 26 st. C do 28 st. C. Wiatr słaby, na południowym zachodzie umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-wschodni. W czasie burz i w Sudetach porywy do 65 km/h.

W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, możliwa burza. Suma opadów w burzy do 15 mm. Temperatura maksymalna 30 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. W czasie burzy porywy do 60 km/h.

W nocy w stolicy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna 20 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy. We wtorek pogodnie. Temperatura maksymalna 33 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.

Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Nie obejmują one jedynie północnej części kraju.

Żar będzie się lał z nieba na terenie praktycznie całego kraju. Nawet w górach nie odpoczniemy od upału - IMGW wydał dla tego regionu ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Jedynie turyści wypoczywający nad morzem, mogą liczyć na komfortowe temperatury. Północno część kraju nie jest objęta alertami.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami wydano dla województw: podkarpackiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz południowej części województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Temperatura maksymalna od 30 do 34 st. C., minimalna, w nocy, od 18 do 21 st. C. - podał IMGW.

Na większości obszaru kraju alerty obowiązują do czwartku, 17 sierpnia.

Dla Karpat i Sudetów wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia. IMGW prognozuje wystąpienia na tych terenach temperatury maksymalne w dzień miejscami od 29 do 31 st. C. Natomiast minimalne w nocy od 15 do 17 st. C. Alert obowiązuje do wtorkowego wieczora.

Ostrzeżenia mogą być kontynuowane.

autorka: Marta Stańczyk