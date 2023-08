Reklama

Czwartek to kolejny upalny dzień w naszym kraju. Z wysokimi temperaturami pójdą w parze niestety burze, w czasie których miejscami możliwy będzie grad.

Jak podaje IMGW, według najnowszej prognozy pogody dziś zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami duże. Podczas przelotnych opadów oraz burz może spaść do 30 mm deszczu. Termometry wskażą od 24 stopni na północnym zachodzie do 32 stopni na wschodzie. Najzimniej będzie tradycyjnie nad morzem – zaledwie 20-22 stopnie Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Tyko w czasie burz może być porywisty – do 70 km/h.

IMGW ostrzega przed nawałnicami. Alerty 1. stopnia

W związku z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi IMGW wydał już nowe alerty. Dotyczą one możliwych burz z gradem oraz upału.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące burz z gradem obowiązują dziś od godz. 16 do 23. Alerty wydano dla:

województw: dolnośląskiego, opolskiego i lubelskiego

południowej części województwa lubuskiego i wielkopolskiego

południowo zachodniej części województwa łódzkiego

W komunikacie IMGW czytamy: "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad”.

Upał nie odpuszcza. Ostrzeżenia dla kilku województw

Dziś obowiązują także alerty 2. stopnia dotyczące upału. "Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w niedzielę od 29°C do 31°C, w kolejnych dniach od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy z niedzieli na poniedziałek od 16°C do 19°C, w kolejne noce od 18°C do 21°C.” – wylicza IMGW w komunikacie.

Ostrzeżenia przed upałem wydano dla wschodniej i centralnej Polski. Objęte nimi są m.in. województwa:

podlaskie

warmińsko-mazurskie

mazowieckie

lubelskie

podkarpackie

łódzkie

Do kiedy będą upały? IMGW odpowiada

Z najnowszych prognoz na najbliższe dni wynika, że upały potrwają jeszcze do niedzieli 20 sierpnia. Do tego dnia włącznie w wielu rejonach Polski termometry będą pokazywać ponad 30 kresek. Po weekendzie delikatnie się ochłodzi i temperatury spadną do 23-28 stopni.