Zgodnie z informacjami podanymi w komunikacie średnia temperatura powierzchni morza w lutym przekroczyła rekord z sierpnia 2023 r., który wynosił 20,98 C.

Rekordowo gorący luty

Najnowsze dane na temat zmian klimatu przedstawione przez Copernicus ukazują, że ten rekord padł również w najgorętszym lutym w historii. Jest to dziewiąty miesiąc z rzędu z w którym padły światowe rekordy ciepła.

Naukowcy alarmują, że zbyt wysokie temperatury wód sprawiają, że dochodzi do tzw. bielenia koralowców. Polega to na obumieraniu żyjących w koralach alg, co sprawia, że same koralowce też giną.

Reklama

Badacze wskazują, że może to mieć tragiczne konsekwencję i może doprowadzić do "załamania się delikatnych ekosystemów rafowych".

Reklama

El Nino daje o sobie znać

Richard Allan z Uniwersytetu w Reading w Wielkiej Brytanii uważa, że rekordowe temperatury mają związek z rosnącym stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. Uważa też, że do tego zjawiska dołącza się ocieplający wpływ El Nino na Oceanie Spokojnym.