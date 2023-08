Reklama

Nowe prawo budowlane

3 czerwca tego roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Łącznie z ustawą z dnia 9 maja o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawą o transporcie kolejowym wprowadzają one możliwość postawienia budynku gospodarczego o określonych parametrach bez pozwolenia, a nawet bez konieczności zgłoszenia jego budowy. Ta nowelizacja upraszcza procedury administracyjne przy budowie obiektów gospodarczych.

Jaki budynek jest budynkiem gospodarczym?

Ułatwione procedury dotyczą budowy budynków gospodarczych o określonej powierzchni i wysokości. Budynkiem gospodarczym nazywamy budynek, który jest przeznaczony do przechowywania narzędzi, sprzętu, materiałów oraz płodów rolnych. Taki budynek ma służyć mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku rekreacji indywidualnej, budynku zamieszkania zbiorowego oraz ich otoczenia. Budynek gospodarczy może służyć również w zabudowie zagrodowej do przechowywania sprzętu i środków służących do produkcji rolnej a także magazynowania samych płodów rolnych.

Budowa budynku gospodarczego bez pozwolenia i zgłoszenia?

Jaki budynek gospodarczy możemy wybudować bez zgłoszenia budowy oraz bez pozwolenia na budowę? Zgodnie z najnowszymi wytycznymi żadne z nich nie jest wymagane w określonych przypadkach. Dotyczy to budowy jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych oraz wiat o prostej konstrukcji związanych z produkcją rolną.

Parametry budowanego obiektu muszą się mieścić w następujących przedziałach:

powierzchnia zabudowy to maksymalnie 150 m²

wysokość takiego obiektu to maksymalnie 7 m

maksymalna rozpiętość konstrukcji to 6 m.

Takie budynki będą zwolnione całkowicie z jakichkolwiek procedur administracyjnych związanych z procesem budowy. Ważne jest, żeby budynek ten związany był z produkcją rolną, a o to nie trudno - bowiem wystarczy tak naprawdę posiadanie małego ogródka, aby ten wymóg był spełniony. Budynek gospodarczy tego typu może postawić każdy posiadacz ziemi.

Jaki budynek gospodarczy wymaga zgłoszenia budowy?

Do obiektów, które nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę, jednak podlegają zgłoszeniu budowy, są to jednokondygnacyjne budynki gospodarcze oraz wiaty. Podobnie jak w poprzednim przypadku, muszą być to obiekty o prostej konstrukcji a ich przeznaczenie jest związane z produkcją rolną. Jednak w tym przypadku powierzchnia zabudowy może wynieść do 300 m². Natomiast wysokość i rozpiętość ich konstrukcji - każde do maksymalnie 7 m.

Warto jednak zwrócić uwagę na następujący fakt. Zgodnie z obowiązującymi od 3 czerwca 2023 roku nowymi przepisami prawa budowlanego w przypadkach, w których wymagane jest tylko zgłoszenie procesu budowy, musi być dołączona dokumentacja techniczna. Dokumentacja ta zastępuje projekt budowlany. Musi ona zawierać między innymi informacje, które zapewnią bezpieczeństwo ludzi i mienia w nowo wybudowanym budynku.