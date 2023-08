Maciej Miłosz: Ukraina w najbliższych miesiącach ma otrzymać od Holandii i Danii kilkadziesiąt samolotów F-16. To przekazanie ma nastąpić po zakończeniu szkoleń zarówno pilotów, jak i obsługi naziemnej. Jak długo trwa taki trening?

Reklama

Płk. rezerwy Krystian Zięć (pilot-instruktor F-16): Tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Gdy Polacy szkolą się w USA, to obowiązuje jeden sylabus dla wszystkich nacji: Egipcjan, Duńczyków czy właśnie Polaków. To nie jest efektywne, ponieważ każde szkolenie powinno być dopasowane do efektów, które chcemy osiągnąć, powinno być skrojone pod konkretnego użytkownika. Tu bardzo istotna jest geografia – inaczej będzie wykorzystywany samolot w Polsce w kontekście potencjalnego konfliktu z naszymi wschodnimi sąsiadami, a inaczej np. w Niderlandach, gdzie zagrożenia są inne.

Reklama

Szkolenie może trwać od kilku do nawet kilkunastu miesięcy. Krócej, jeśli mówimy o samolocie myśliwskim, który ma tylko walczyć w powietrzu, bo nie trzeba uczyć pilota atakowania celów naziemnych. Ukraińcy muszą jednak umieć walczyć na oba sposoby - szkolenie zatem będzie trwało dłużej. Tym bardziej że oni nie przeszli - jak np. Polacy - modułu ćwiczeniowego na samolotach szkoleniowych jak M-346, od razu będą na F-16.

Ukraińcy będą się musieli nauczyć bardzo wielu rzeczy, mam wrażenie, że oni nawet nie rozumieją, z czym będą się mierzyć. Np. Rumuni kupili samoloty F-16 i długo nie byli w stanie wykorzystać ich możliwości, bo ich poziom wyszkolenia był bardzo niski.

CZYTAJ WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU "DGP. DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ">>>