Podinsp. Bożena Szymańska z KPP we Włodawie przekazała, że w nocy z niedzieli na poniedziałek policjanci z Okuninki otrzymali zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie, który wskoczył do Jeziora Białego i znikł w wodzie. Za pływakiem z pomocą ruszył jego kolega.

Reklama

Policjanci, po przybyciu na miejsce, zobaczyli w wodzie dwóch mężczyzn, którzy wzywali pomocy.

Mundurowi wskoczyli do wody, by udzielić im pomocy i wciągnęli mężczyzn do zacumowanej łódki. Następnie, łodzią, dopłynęli po nich strażacy – podała Szymańska.

Reklama

Na brzegu okazało się, że wydobyty z wody 23-latek jest poszukiwany listem gończym i ma do odbycia karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Razem ze swoim 18-letni kolegą nie wymagali pomocy medycznej.

Autor: Piotr Nowak