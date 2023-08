Reklama

Ostrzeżenia IMGW przed burzami. Gdzie dziś obowiązują?

Najnowsza prognoza burzowa IMGW opublikowana 29 września 2023 przewiduje możliwość wystąpienia burz w przeważającej części kraju. Burze ominą jedynie Pomorze Zachodnie.

Pierwsze poranne ostrzeżenie meteorologiczne związane z wystąpieniem silnego deszczu z burzami pojawiło się na stronie Instytutu. Dotyczyło ono wschodniej połowy obszaru województwa pomorskiego, począwszy od powiatu gdańskiego i starogardzkiego na wschód, a także dla północnej i północno-zachodniej części województwa mazowieckiego, dla powiatów: żuromińskiego, mławskiego, przasnyskiego oraz ciechanowskiego. Tam zapowiadany był pierwszy stopień zagrożenia burzowego. Ponadto dla całego województwa mazursko-warmińskiego oraz północnej części województwa podlaskiego opublikowano również ostrzeżenie burzowe - burz z gradem pierwszego i drugiego stopnia.

Kolejny alert pojawił się dzisiaj w południe i obejmuje on prognozę na dzisiejsze popołudnie, wieczór oraz noc z 29 na 30 sierpnia. Sytuacja jest dynamiczna i może ulec zmianie.

Prognoza burzowa IMGW: Ostrzeżenia 1. i 2. stopnia

Do południa aktywne były burze, które przeszły przez Polskę w nocy. Występowały one głównie w północnej części kraju, po czym przesunęły się poza granice Polski.

Po południu od godziny 15 burze pojawią się w przeważającej części kraju.Ostrzeżenia 1. stopnia przed burzami z gradem obowiązują dla centralnej części Polski od północnej aż do południowej granicy, począwszy od województwa pomorskiego przez województwo kujawsko-pomorskie, wschodnią część województwa wielkopolskiego aż do województwa opolskiego.

Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu (do 25 mm/h), a także porywy wiatru z prędkością do 75 km/h. Miejscami może spaść również grad.

Natomiast ostrzeżenia 2. stopnia przed burzami z gradem wydano dla całej wschodniej połowy Polski - począwszy od województwa warmińsko-mazurskiego przez województwa: mazowieckie i łódzkie po województwo śląskie, i dalej na wschód. Burzom tym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 40 mm oraz silne porywy wiatru do 100 km/h. Również tutaj miejscami może spaść grad.

Prognoza burza na wieczór i noc z 29 na 30 sierpnia. Możliwe trąby powietrzne

Wieczorem oraz w nocy z 29 na 30 sierpnia w całej wschodniej połowie kraju będą rozwijać się burze. W rejonie objętym ostrzeżeniem pierwszego stopnia wiatr osiągnie prędkość do 100 km/h. Natomiast na wschodzie kraju może on miejscami wiać z prędkością nawet do 120 km/h. Dodatkowo lokalnie może spaść grad, którego średnica osiągnie nawet 5 cm. Na obszarze centralnej i północnej Polski istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się trąb powietrznych.

We wschodniej części kraju burze mogą występować jedna po drugiej przechodząc przez ten sam obszar w krótkim czasie. Najintensywniejsze burze oraz zjawiska im towarzyszące wystąpią we wschodniej części Polski. Im dalej na zachód, tym będą one łagodniejsze.

Ostrzeżenie hydrologiczne IMGW. Stan wody może przekroczyć stan alarmowy

Ponadto na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zostało również opublikowane ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia. Dotyczy ono północnego obszaru Polski - województw: kujawsko-pomorskiego, mazursko-warmińskiego, północnej części województw mazowieckiego oraz podlaskiego a także wschodniej części województwa pomorskiego, począwszy od Gdańska. W tych rejonach istnieje zagrożenie gwałtownego wzrostu stanu wody, który może krótkotrwale i lokalnie osiągnąć lub przekroczyć stan ostrzegawczy albo też alarmowy.