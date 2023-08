W środę na wschodzie kraju w czasie burz, jak przekazał PAP Kamil Walczak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, może spaść do 30-40 mm deszczu.

Synoptyk IMGW przekazał, że temperatura maksymalna na wschodzie wyniesie od 22 do 28 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze kraju będzie zdecydowanie niższa. Tam od 16 do 21 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. Tylko początkowo na wschodzie kraju z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć do ok. 90 km/h.

Na noc ze środy na czwartek prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie i południu kraju, zwrócił uwagę synoptyk IMGW, spodziewane są jeszcze burze, w czasie których może spaść do 25-30 mm deszczu, a na krańcach północno-wschodnich do ok. 40 mm.

Na zachodzie kraju lokalnie mogą utworzyć się mgły ograniczające widzialność do 200-300 m– przekazał Walczak.

Temperatura minimalna wyniesie od 12-13 stopni Celsjusza na zachodzie kraju do 16-17 stopni na wschodzie. Chłodniej będzie na obszarach podgórskich, ok. 9-10 st.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, w czasie burz może w porywach osiągać jeszcze ok. 70 km/h.

Synoptyk IMGW powiedział, że front, który od kilku dni psuje pogodę, odsunie się poza wschodnie granice kraju. Jeszcze w czwartek może dać o sobie znać na wschodzie, ale kolejne dni już zapowiadają się ze spokojniejszą pogodą. Będą występowały słabe, przelotne opady deszczu i temperatura na ogół nieznacznie przekroczy 20 stopni.

autorka: Inga Domurat