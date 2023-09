W nocy bezchmurnie bądź zachmurzenie małe. Lokalnie będą tworzyły się mgły ograniczające widzialność do 500 metrów, a w kotlinach górskich do 200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 7-9 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich, od 10 do 14 stopni na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej na krańcach zachodnich i nad morzem do 16 stopni.

Słoneczna niedziela

Wiatr słaby, zmienny, z przewagą południowo wschodniego. W niedzielę w całym kraju słonecznie. Temperatura maksymalna od 23 stopni Celsjusza nad morzem, ok. 25 do 28 stopni na przeważającym obszarze, do 30 stopni na zachodzie.

Wiatr słaby, zmienny, z kierunków południowych. Anna Woźniak poinformowała, że taka słoneczna pogoda i wysokie temperatury utrzymają się do środy.

autor: Jacek Buraczewski