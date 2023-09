Reklama

Od wtorku, 26 września, sieć 3G zacznie etapami znikać z poszczególnych obszarów Polski. Gdzie najpierw Orange wygasi tę technologię? Czy zaplanowane zmiany obejmą w najbliższych miesiącach również twój region? Czy w związku z tym musisz wymienić telefon albo kartę SIM, żeby móc dzwonić, wysyłać wiadomości i korzystać z internetu? Wyjaśniamy!

Sieć 3G – co to jest?

3G to sieć mobilna trzeciej generacji działająca od 2004 roku. Jej poprzedniczką była sieć 2G, zaś następczynią 4G LTE. Dzięki 3G użytkownicy sieci komórkowych mogli korzystać z internetu mobilnego o prędkości 7,2 Mb/s. Wraz z upływem czasu w sieci 3G wprowadzano kolejne udogodnienia – m.in. UMTS czy HSPA-DC, co pozwoliło na przyspieszenie prędkości internetu do 42 Mb/s. Wraz z postępem technologicznym wprowadzono wspomnianą już sieć 4G LTE. To dlatego sieć 3G – tak samo, jak w innych krajach – odchodzi już do lamusa i jest stopniowo wyłączana.

Gdzie najpierw Orange wygasi sieć 3G?

Operator zapowiedział, że wygaszanie sieci 3G rozpocznie się pod koniec września. Technologia przestanie być dostępna w pierwszej kolejności w powiecie pilskim oraz złotowskim. Obydwa powiaty znajdują się w województwie wielkopolskim. Wyłączenie obejmie też powiat wałecki (w województwie zachodniopomorskim). Na zmiany muszą się przygotować także mieszkańcy z województwa łódzkiego. Mowa o powiatach pajęczańskim, wieluńskim i wieruszowskim.

W październiku 3G zniknie z powiatu chodzieskiego, obornickiego, poddębickiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, łaskiego, sieradzkiego wągrowieckiego oraz zduńskowolskiego. Następnie z 3G przyjdzie się pożegnać osobom ze Słupska i Koszalina. Kolejne wyłączenia potrwają aż do końca 2025 roku, a częstotliwości zajmowane do tej pory przez 3G zostaną wykorzystane na poprawę jakości 4G LTE.

Masz kartę 2G/3G? Zmień ją i włącz VoLTE

Orange zapowiedział, że większość użytkowników nie musi nic robić w związku z likwidacją 3G. Jeśli jednak Twój telefon nie obsługuje rozmów w technologii VoLTE, musisz go wymienić. Oprócz tego Ci, którzy mają wciąż kartę SIM 2G/3G, potrzebują nowej 4G/5G. Jak to sprawdzić? Zerknij na ikonkę w górnej części wyświetlacza twojego telefonu. Jeżeli znajdziesz tam napis 4G, 5G albo LTE, nie musisz wymieniać karty na nową. Możesz też wysłać bezpłatną wiadomość o treści „KARTA” na numer 80233, aby sprawdzić, jaki jest twój status w tej sprawie.

Przesyłając taką wiadomość, udzielasz jednorazową zgodę transmisyjną na weryfikację Twojego urządzenia. Aby zmienić kartę lub telefon, najlepiej udaj się do salonu Orange. Nową kartę SIM otrzymasz za darmo. Z kolei użytkownicy Orange Flex mogą sprawdzić kartę SIM i telefon bezpośrednio w aplikacji. Jeżeli karta wymaga wymiany, możesz złożyć zlecenie jej wymiany bez wychodzenia z domu. Wówczas bezpłatnie dostarczy ci ją kurier.