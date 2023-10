Reklama

Pobyt w sanatorium

Turnusy w sanatoriach cieszą się dużą popularnością. Podczas pobytu każdy kuracjusz jest pod opieką profesjonalnego personelu medycznego a jego plan leczenia jest dobrany indywidualnie. Wyjazdy do sanatorium są przeznaczone dla osób, które borykają się z różnorodnymi problemami zdrowotnymi. Instytucje państwowe dofinansowują leczenie uzdrowiskowe wyłącznie w wybranych schorzeniach. Oczywiście z leczenia uzdrowiskowego można również skorzystać prywatnie.

Proces leczenia sanatoryjnego jest procesem kompleksowym. Zabiegi naturalne z wykorzystaniem naturalnych zasobów są indywidualnie dobrane do stanu zdrowia każdej osoby. Dla personelu medycznego ważne jest, aby każdy pacjent uzyskał poprawę zarówno jego konkretnych dolegliwości jak i ogólnego stanu jego zdrowia - w trakcie turnusu i po nim. Zazwyczaj uzdrowiska oraz sanatoria zlokalizowane są w kurortach w otoczeniu pięknej przyrody. W efekcie taki pobyt pozwala szybko wrócić do zdrowia a także poprawić ogólne samopoczucie.

Sanatorium współfinansowane lub za darmo

Turnusy sanatoryjne trwają zazwyczaj 21 dni. Pobyt w sanatorium może być współfinansowany przez NFZ, ZUS, KRUS czy PFRON - wówczas pacjent dopłaca część kwoty. Są również sytuacje, w których można jechać do sanatorium za darmo.

Sanatoria to również miejsca, w których seniorzy mają okazję przebywać w gronie swoich rówieśników. Jednak każdy ma swoje preferencje: nie każdemu odpowiada bycie w jednym pokoju z kilkoma osobami, jak również nie każdy lubi być zakwaterowany sam.

Czy w sanatorium można sobie wybrać pokój?

Czy wybierając się na turnus sanatoryjny z dofinansowania, można wybrać dla siebie pokój o konkretnych parametrach – np.: 2-osobowy z widokiem na morze? Niestety odgórnie nie ma zapewnionej takiej możliwości. Pokoje w ośrodkach są rezerwowane zgodnie z kontraktem z np.: NFZ. Przydzielanie pokoi ma miejsce w dniu przyjazdu. Zatem warto być na miejscu od rana.

Pokoje 1-osobowe. Aby mieć zapewniony pokój 1-osobowy ("jedynkę"), trzeba złożyć wniosek o jego przyznanie w sekretariacie danego sanatorium. Pokoje jednoosobowe przydzielane są komisyjnie – decyduje o tym lekarz kierujący oddziałem oraz pielęgniarka oddziałowa. W pierwszej kolejności przyznawane są one pacjentom ze wskazaniami medycznymi, potwierdzonymi przez lekarza specjalistę. Warto to zrobić odpowiednio wcześniej, gdyż w przypadku niewystarczającej ilości takich pokoi, o ich przyznaniu decyduje data wpływu skierowania.

Wybór pokoju. Czy możemy wybrać sobie pokój o konkretnych parametrach, np.: z widokiem na morze lub góry? Bazując na wypowiedzi zamieszczonych na forach internetowych można stwierdzić, że wszystko tak naprawdę zależy od personelu danego sanatorium. Bowiem są sanatoria, w których personel sam się pyta przyjezdnych, jaki pokój sobie życzą i stara się dobrać zakwaterowanie do ich oczekiwań. Są również takie, w których niestety te pokoje są przydzielane odgórnie. Jeśli zatem zależy nam na wybraniu odpowiedniego pokoju, który będzie spełniał nasze oczekiwania w 100 procentach, to musimy załatwić to z pracownikami danej placówki.

Zupełnie inaczej jest w przypadku turnusu prywatnego. Wówczas masz możliwość sam zadecydować jaki chcesz pokój: jedno-, dwu- czy kilkuosobowy, o jakim standardzie. Taki pobyt jest jednak znacznie droższy.