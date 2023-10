Reklama

Terminy wypłaty świadczeń przez ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury w odgórnie ustalonych terminach w każdym miesiącu w roku. Jest to 7 konkretnych dni. Świadczenia emerytalne są wypłacane odpowiednio w pierwszym, piątym, szóstym, dziesiątym, piętnastym, dwudziestym oraz dwudziestym piątym dniu każdego miesiąca.

W październiku te dni miesiąca przypadają odpowiednio:

1 dzień miesiąca przypada w niedzielę,

5. dzień miesiąca - w czwartek,

6. dzień miesiąca - w piątek,

10. dzień miesiąca - we wtorek,

15 dzień miesiąca - w niedzielę,

20. dzień miesiąca - w piątek,

25. dzień miesiąca - w środę.

Widać zatem, że dwukrotnie terminy wypłaty emerytur przypadają w niedzielę – są to niedziele 1. i 15. października 2023. Kiedy zatem emeryci mogą spodziewać się świadczenia?

Zmiana terminu wypłaty emerytur dla części seniorów

Emeryci, którzy otrzymują swoje świadczenie 1. lub 15. dnia każdego miesiąca, w październiku otrzymają wynagrodzenie wcześniej. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku, gdy termin wypłat emerytury wypada w święto albo w dzień wolny od pracy, ZUS przesyła pieniądze wcześniej. Zatem ci seniorzy, którzy otrzymują emeryturę pierwszego dnia miesiąca, dostali już swoje świadczenie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym tą datę, czyli 29 września. Podobnie będzie z emerytami, którzy otrzymują emeryturę 15. dnia każdego miesiąca. Oni również tym razem otrzymają wypłatę wcześniej - mogą się jej spodziewać w piątek, trzynastego października.

Kiedy jest ustalany termin wypłaty emerytury i czy można go zmienić?

Termin wypłaty emerytury jest wyznaczany przez ZUS. Decyzja w tej sprawie zapada w momencie złożenia wniosku o jej przyznanie. Zwyczaj emerytury są wypłacane w jednym z 7 terminów wspomnianych wcześniej.

Od tej reguły są jednak odstępstwa. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zmienić termin wypłaty emerytury na nasz wniosek. Jednak aby do tego doszło, musimy podeprzeć go konkretnymi argumentami. ZUS przychyli się do naszego związku, gdy wykażemy, że jesteśmy np.: zobowiązani dokonywać wpłaty na cele, których terminy są ustalone urzędowo z góry i nie mamy możliwości ich zmiany. Zaliczamy do nich m.in. wypłatę alimentów.