Skiba powiedział, że zapowiadał m.in. Krzysztofa Krawczyka, Jerzego Połomskiego i Zbigniewa Wodeckiego, którzy już nie żyją. Marzę o tym, żeby zapowiedzieć Jarosława Kaczyńskiego - stwierdził. Nagranie z wystąpienia muzyka jest niezwykle popularne.

PiS reaguje na skandaliczne słowa Krzysztofa Skiby

Na słowa artysty zareagował m.in. wiceminister klimatu i środowiska w rządzie PiS Jacek Ozdoba. Stuhr, Kozidrak, Holland to patoelita Tuska. Jeżdżą po pijaku, plują na polski mundur, a teraz życzą śmierciliderowi PiS. Skiba to kolejny kandydat na ministra kultury w rządzie Tuska? Hej Platforma Obywatelska jesteście dumni? - napisał Ozdoba na Twitterze.

Nienawiść. Tylko to znają. Dno - tak skomentował oburzające słowa muzyka poseł Prawa i Sprawiedliwości do europarlamentu Dominik Tarczyński. Ostrzej zareagowała rzeczniczka partii Anita Czerwińska. "Skiba reprezentuje najgorszy, najbardziej prymitywny margines społeczny" - napisała na X.

To nie pierwszy atak lidera zespołu Big Cyc na Jarosława Kaczyńskiego. Gdy potwierdziło się, że lider PiS będzie kandydował do wyborów parlamentarnych nie z Warszawy, a z Kielc, Skiba skomentował to w taki sposób: Kaczyński ma jedynkę w Kielcach, a powinien mieć jedynkę we Wronkach. I to w zaostrzonym rygorze. We Wronkach znajduje się największy w Polsce zakład karny typu zamkniętego. A jedynka to pojedyncza cela.

"Łajdactwo"

Słowa Krzysztofa Skiby oburzyły także dziennikarza sportowego Romana Kołtonia.ŁAJDACTWO, bo jak inaczej to określić?!? Przykład pogardy i szerzenie nienawiści przez #Skiba… Smutne, że w XXI wieku - w wolnej Polsce - czytamy na profilu Kołtonia w X, dawny Twitter.