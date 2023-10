Jak poinformowała w środę oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie asp. szt. Monika Żymełka, 2 października w godzinach wczesnorannych policjanci z Zespołu Dzielnicowych w Święciechowie pojechali do 37-letniego mieszkańca gminy w celu zatrzymania go w związku z poszukiwaniami przez leszczyński sąd.

Reklama

-Po wejściu umundurowanych dzielnicowych do miejsca zamieszkania mężczyzny, jeden z policjantów został przez niego zaatakowany poprzez spryskanie twarzy gazem. Policjant trafił do szpitala z urazem oka, a 37-latek do policyjnego aresztu – wskazała Żymełka.

Reklama

37-latek groził ojcu i zaatakował policjanta – areszt na 3 miesiące

Dodała, że zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego oraz gróźb kierowanych na miejscu zdarzenia wobec swojego ojca.

Decyzją Sądu Rejonowego w Lesznie, na wniosek leszczyńskiej prokuratury, 37-latek został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat więzienia.

autor: Anna Jowsa/PAP