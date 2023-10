30 lipca 2021 roku po gorącym tygodniu pracy na wrocławskiej budowie, 26-letni Dmytro Nikiforenko z Ukrainy udał się wraz z resztą załogi na zakrapianą imprezę. Mężczyzna upił się i jak wykazały późniejsze badania, miał 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Po dwóch godzinach, trzej towarzyszący Dmytrowi Ukraińcy, zabrali go z imprezy i wspólnie udali się na przystanek autobusowy. Kamery monitoringu zarejestrowały moment, gdy o godzinie 18:41 wszyscy czterej wsiedli do autobusu linii N. Dmytro chwiejąc się, miał trudności z zachowaniem równowagi.

Na trasie koledzy wysiedli, Dmytro pojechał dalej, śpiąc w pojeździe.

"Nie mogę powiedzieć, żeby nim kołysało. [W autobusie] Dmytro siedział spokojnie i zasypiał. Jak wysiedliśmy z ojcem, to Dima był senny, nic nie mówił, nie pożegnał się z nami. Nie ślinił się, nie gadał do siebie — zezna później w śledztwie Denys Kurseitow, jeden z ukraińskich robotników, którzy wracali z nim 'enką'" - czytamy w Onecie.

Inny z Ukraińców wracających razem z Dmytrem, Wołodymyr Kurseitow, przedstawił podobną wersję wydarzeń. Niemniej jednak, policja długo utrzymywała, że Dmytro zachowywał się agresywnie.

Rzecznik dolnośląskiej policji, Łukasz Dutkowiak, początkowo przekazywał, że "mężczyzna był pijany i agresywny". Jednak monitoring autobusowy, nie potwierdził tego typu zachowań.

Do Ukraińca najpierw wezwano karetkę pogotowia

Kiedy autobus dojechał na pętlę przy Dworcu Głównym, Dmytro spał. Ponieważ nie udało się go obudzić, sprawę zgłoszono do centrali MPK i wezwano karetkę pogotowia. Karetka przyjechała na miejsce o godzinie 19:58.



Sanitariuszom udało się ocucić Dmytra, jednak zauważyli, że chłopak był kompletnie pijany. Postanowili wezwać policję. Ostatecznie o 21:24 pomogli Ukraińcowi wyjść z pojazdu MPK i usiadzili go na ławce. Dmytro nie stawiał oporu, nie wykazywał agresji, nie zachowywał się gwałtownie. Wręcz przeciwnie, zaczął nawiązywać kontakt z otoczeniem.

O 21:26 Dmytro zadzwonił do swojej narzeczonej. Powiedział, że wypił, ale już wraca do domu. To była ich ostatnia rozmowa, mężczyzna do domu już nigdy nie dotarł.

Przyjazd policji

Nie jest znana dokładna godzina przyjazdu policji na przystanek, ani szczegóły samej interwencji. Policjanci z wydziału prewencji: Franciszek K., Rafał P. i Mariusz Sz., wyłączyli bowiem kamery, które powinny rejestrować ich działania. Co się działo w między czasie, nie wiadomo.

Natomiast o 22:27 Dmytro został zarejestrowany przez kamerę umieszczoną przed wejściem do izby wytrzeźwień przy ul. Sokolniczej we Wrocławiu.

Na nagraniach widać, jak jeden z policjantów wyprowadził go z samochodu, skutego kajdankami, jak niebezpiecznego przestępcę. Późniejsze nagranie oraz zeznania policjantów, jednoznacznie wskazują, że tuż przed opuszczeniem radiowozu został potraktowany gazem pieprzowym. Świeże ślady po gazie były widoczne na twarzy Dmytra, który, cierpiąc z powodu piekących oczu, wierzgał i rzucał się na siedzeniu w poczekalni izby wytrzeźwień.

Zapis monitoringu z izby wytrzeźwień

Po ponad dwóch latach od śmierci Dmytra Nikiforenki, portal Onet zaprezentował zapis monitoringu z izby wytrzeźwień, który pokazuje sposób, w jaki potraktowany był przez policję 26-letni Ukrainiec. Według prokuratury, do śmierci mężczyzny doszło po blisko 40-minutowym maltretowaniu. Przez większość tego czasu Dmytro był duszony, wielokrotnie uderzany pięścią w twarz, kłuty i przygniatany policyjną pałką.

Analiza nagrań z izby wytrzeźwień

Na zlecenie Onetu, jak i wcześniej sądu, nagranie z monitoringu przeanalizował biegły ds. stosowania środków przymusu bezpośredniego, podinspektor policji w stanie spoczynku, dr. Tomasz Maczuga.

"W opinii dla sądu, sporządzonej na podstawie analizy zapisu monitoringu, Maczuga tak relacjonuje ostatnie dwa kwadranse życia Dmytra Nikiforenki, już po przyjęciu go do izby: Godz. 22:41:29 do pomieszczenia zostaje wniesiony mężczyzna (trzymany za nogi i ręce), do pomieszczenia w sumie wchodzi 4 policjantów (w tym jedna policjantka) oraz 2 mężczyzn i 3 kobiety. Mężczyzna zostaje położony na jednym z łózek. W trakcie, kiedy mężczyznę kładziono, jeden z policjantów uderzył go dłonią w twarz (22:41:34). Widać, że doprowadzany próbuje się poruszać, jest przytrzymywany przez 4 policjantów i 2 mężczyzn. W pierwszej fazie mężczyzna leży na plecach, a następnie zostaje odwrócony do leżenia przodem ("na brzuchu"). Nieustannie jest przytrzymywany przez policjantów i pracowników Ośrodka" - czytamy na stronach Onetu.

Później na nagraniach widać dalszą agresję policjantów w stosunku do Ukraińca. Mężczyzna zostaje obezwładniony i przypięty do łóżka.

"Około godz. 22:57 mężczyzna nie jest już trzymany, leży nieruchomo na łóżku, obecne osoby (troje policjantów, 2 mężczyzn, 3 kobiety) stoją i obserwują leżącego mężczyznę. Po rozwiązaniu nóg i sprawdzeniu stanu zdrowia, mężczyzna zostaje położony na podłodze i jest mu udzielana pierwsza pomoc (23:02). Ok. godz. 23:06 do pomieszczenia wchodzą ratownicy medyczni i kontynuują czynności ratownicze" - czytamy.

Na pomoc jednak było już za późno. Mężczyzna zmarł.