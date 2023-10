Prokurator Tomasz Ozimek, poinformował w piątek, że Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko 33-letniemu Łukaszowi M., dotyczący zabójstwa 25-letniego mężczyzny, które miał popełnić w styczniu 2023 roku.

Ustalenia śledztwa

W toku śledztwa ustalono, że ofiara, 25-letni Szymon L., mieszkał z Łukaszem M. i jeszcze jednym kolegą w pustostanie położonym przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie. W sobotę 21 stycznia 2023 roku wszyscy trzej wrócili do lokalu będąc pod znacznym wpływem alkoholu. Łukasz M. i Szymon L. zaczęli przygotowywać posiłek, a trzeci lokator położył się spać.

"Powiedział mundurowym, że zabił kolegę"

Nieco później pomiędzy oskarżonym a pokrzywdzonym doszło do sprzeczki, w wyniku której Łukasz M. nożem kuchennym zadał Szymonowi L. cios w klatkę piersiową, trafiając prosto w serce. Potem poszedł do sklepu kupić papierosy. Kiedy oskarżony wrócił do pustostanu zobaczył, że pokrzywdzony nie daje oznak życia. Udał się do I Komisariatu Policji w Częstochowie i poinformował mundurowych, że prawdopodobnie zabił kolegę.

Funkcjonariusze pojechali się na wskazane miejsce, gdzie znaleźli zwłoki Szymona L. oraz śpiącego trzeciego lokatora. Na miejscu zdarzenia zabezpieczyli nóż kuchenny.

Sekcja zwłok

Sekcja zwłok 25-latka pozwoliła ustalić, że przyczyną jego zgonu była rana kłuta serca i aorty, skutkująca masywnym krwotokiem. Oskarżonemu postawiono zarzut zabójstwa. Łukasz M. podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanej zbrodni i wyjaśnił, że zadał pokrzywdzonemu cios nożem, ponieważ ten zaatakował go scyzorykiem.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie. Łukasz M. był w przeszłości wielokrotnie karany. Za zabójstwo grozi mu od 8 do 15 lat więzienia, 25 lat pozbawienia wolności albo dożywocie.

