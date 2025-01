Rok 2025 obfituje w aż 14 dni ustawowo wolnych od pracy, które zostały określone w obowiązujących przepisach. Pierwszy z nich, przypadający na Nowy Rok, już za nami. Kolejny dzień wolny od pracy czeka nas już 6 stycznia, w święto Objawienia Pańskiego, które w tym roku wypada w poniedziałek, co umożliwi większości z nas dłuższy wypoczynek.

Święto Trzech Króli - co to za święto?

Uroczystość Objawienia Pańskiego, powszechnie znana jako Święto Trzech Króli, obchodzona 6 stycznia, to chrześcijańskie święto upamiętniające pierwszą manifestację Boga w Jezusie Chrystusie. Wydarzenie to, opisane w Ewangelii św. Mateusza, przedstawia przybycie Mędrców ze Wschodu do nowonarodzonego Jezusa, co symbolizuje uznanie Chrystusa jako Króla i Zbawiciela przez pogan. Święto to podkreśla uniwersalny charakter chrześcijaństwa i zdolność człowieka do rozpoznania boskiej obecności.

Obchody Święta Trzech Króli w Polsce

Święto Trzech Króli, choć dziś jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy i nauki, nie zawsze miało taki status. Po okresie, w którym było dniem świątecznym w powojennej Polsce, zostało zniesione w 1960 roku decyzją polskiego parlamentu. Dopiero po pół wieku, w 2010 roku, dzięki zmianom w Kodeksie Pracy, przywrócono Polakom możliwość świętowania 6 stycznia.

Gdzie zrobimy zakupy 6 stycznia? Oto lista sklepów

6 stycznia przypada święto Trzech Króli, będące dniem ustawowo wolnym od pracy. W związku z tym większość sklepów w kraju będzie nieczynna. Możliwość dokonania niewielkich zakupów spożywczych ograniczy się do prywatnych sklepów osiedlowych, punktów typu Żabka czy Carrefour Express oraz stacji benzynowych.

W święta i dni wolne od pracy, podobnie jak w niedziele, większość sklepów jest zamknięta. Jest to związane z prawem, które ma na celu zapewnienie pracownikom czasu wolnego. Jednak, niektóre sklepy mogą być otwarte. Dotyczy to przede wszystkim miejsc, które są niezbędne w życiu codziennym lub związanych z podróżami, rekreacją czy zdrowiem. Zgodnie z prawem zakaz handlu w niedziele i święta nie obejmuje: