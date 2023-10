Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu zakończyła prowadzone blisko rok śledztwo przeciwko Waldemarowi D. i skierowała do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia.

Śledztwo

W wyniku śledztwa ustalono, że pokrzywdzone są dwie małoletnie, obie uczęszczały na zajęcia sportowe prowadzone przez oskarżonego trenera karate w jednej ze szkół nauki tego sportu walki w Kołobrzegu. Uczestniczyły w treningach w Trzebiatowie i wyjeżdżały na obozy sportowe, m.in. do Zakopanego. W tych miejscach miało dochodzić do zarzucanych Waldemarowi D. czynów – powiedział PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski.

Przekazał, że Waldemar D. został oskarżony o usiłowanie doprowadzenia jednej z małoletnich pokrzywdzonych do poddania się czynnościom seksualnym, wykorzystując stosunek zależności trener- uczennica. Do przestępstw miało dochodzić między marcem 2021 r. a styczniem 2022 r. Tu działania oskarżonego przerwała interwencja matki dziewczynki – zaznaczył prok. Gąsiorowski.

"Dziewczynki zostały przesłuchane w specjalnym trybie"

Natomiast do przestępstw wobec drugiej małoletniej pokrzywdzonej Waldemar D. miał dopuścić się między czerwcem 2021 r. a kwietniem 2022 r. Ją próbował także zgwałcić. I te ustalenia wpłynęły na zmianę kwalifikacji prawnej czynu. W tym przypadku Waldemar D. jest oskarżony o usiłowanie popełnienia zbrodni polegającej na próbie zgwałcenia osoby małoletniej niemającej ukończonego 15. roku życia za co grozi kara od 3 do 15 lat pozbawienia wolności – sprecyzował prok. Gąsiorowski. Dodał przy tym, że właśnie to zagrożenie karą spowodowało przekazanie sprawy sądowi okręgowemu.

Dziewczynki zostały przesłuchane w specjalnym trybie. Mamy opinie, że to są osoby wiarygodne, że opowiedziały o tym, co się faktycznie wydarzyło – zaznaczył prok. Gąsiorowski.

Waldemar D. w postępowaniu przygotowawczym nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów. "Wyjaśniał, że są to pomówienia. Może nawet nie samych kursantek, ale osób dorosłych, rodziców pokrzywdzonych" – przekazał prok. Gąsiorowski. Waldemar D. został tymczasowo aresztowany po zatrzymaniu we wrześniu 2022 r. Następnie areszt był mu kilkakrotnie przedłużany.

autorka: Inga Domurat